Door ‘onmogelijke tijden’ krijgen de Oranjevrouwen weinig aandacht – in deze cafés zijn ze zondag alsnog te zien

In Café de Jeugd wordt de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Portugal uitgezonden – inclusief mimosa-ontbijt. Beeld Jakob Van Vliet

“Ik ben een groot voetbalfan, maar helaas gaan we de poulewedstrijden niet uitzenden,” aldus eigenaar Marianne van der Wildt van Bar Buka, een queercafé in De Pijp. “Dit komt door de onmogelijke tijden en vaak liggen we zelf ook laat in bed. Jammer, want normaal gesproken is het bij ons ramvol tijdens een wedstrijd.”

Bar Buka is niet de enige. Café Schinkelhaven, Brecht, Kuijper, De Amstel: veel Amsterdamse cafés die tijdens andere voetbaltoernooien de Oranjewedstrijden op een groot scherm tonen, laten in elk geval de poulewedstrijden aan zich voorbijgaan. Vanwege het tijdverschil met Nieuw-Zeeland en Australië, waar het WK plaatsvindt, speelt de ploeg van coach Andries Jonker namelijk op vrij ‘onmogelijke’ tijden.

Tien uur tijdsverschil

Zondagochtend staan de Oranjevrouwen om 9.30 uur ’s ochtends tegenover Portugal; op 27 juli zijn ze om 03.00 uur te zien tegen de Verenigde Staten en op 1 augustus om 09.00 uur tegen Vietnam. Oranje speelt elke poulewedstrijd in Nieuw-Zeeland, waar het tien uur later is dan in Nederland; in Australië is het zes tot acht uur later.

Wellicht speelt ook mee dat het WK voor vrouwen nog altijd lang niet zoveel populariteit geniet als het toernooi van de mannen. Dat blijkt alleen al uit het aantal verkochte kaartjes: nog geen tweeduizend Nederlandse fans kochten tot nu toe een kaartje voor de Oranjevrouwen. Ter vergelijking: voor het WK in Qatar kochten volgens de KNVB per groepswedstrijd zo’n drieduizend Nederlanders een kaartje.

Toch zijn er een paar cafés die zich door niets laten tegenhouden. Zo gaat Café Saarein in de Jordaan zondag extra vroeg open – om 9.00 uur, in plaats van het gebruikelijke 16.00 uur – met ontbijt, croissants, koffie, thee én een groot scherm voor Nederland-Portugal.

Mimosa-ontbijt

Ook Café de Jeugd in Amsterdam-Oost gaat zondag speciaal open om de wedstrijd op groot scherm uit te zenden. ‘Voor bitterballen is het wellicht wat te vroeg, maar een mimosa-ontbijt wordt natuurlijk verzorgd,’ aldus het café in een persbericht. Reserveren kan via de website. “We willen iedereen in Amsterdam de mogelijkheid geven om in het gezelligste café mee te leven met onze Oranjeleeuwinnen op weg naar het Wereldkampioenschap,” zegt marketingmanager Shannice Wilner. Of Café de Jeugd de volgende wedstrijden ook uitzendt, is nog niet besloten.

Gebrouwen door Vrouwen in Oud-West is ook van de partij. De brouwerij werd door het internationale platform This Fan Girl, dat zich inzet voor meer zichtbaarheid voor het vrouwenvoetbal, gevraagd om het WK uit te zenden. In elk geval de eerste wedstrijd op zondag is te zien; de brouwerij gaat hiervoor speciaal eerder open.

Enkele andere cafés, zoals Café Kiebêrt en Onder de Ooievaar, beloven de wedstrijden uit te zenden als het tijdstip onder de openingstijden valt én erom wordt gevraagd. Ook geven meerdere cafés aan dat ze de wedstrijden mogelijk gaan uitzenden als de Oranjevrouwen het ver schoppen.

Hoe groot is die kans? Bij het vorige WK in 2019 behaalde Nederland de finale, die met 2-0 verloren werd van de Verenigde Staten. Maar volgens de bookmakers staat Nederland nu op plaats 8 in de ranking. De Verenigde Staten staan – zoals vrijwel altijd – op de eerste plaats, gevolgd door Engeland, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Ken jij nog een plek waar het WK voetbal 2023 wordt uitgezonden, of organiseer je zelf iets om de Oranjevrouwen meer zichtbaarheid te geven? Laat het ons weten via redactie@parool.nl.

