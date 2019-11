Door inschattingsfout stijgt rioolheffing Amsterdam met 5,5 procent

Amsterdammers moeten volgend jaar, voor het tweede jaar op rij, meer rioolheffing betalen. De gemeente had gehoopt dat een nieuwe rekenmethode juist een lagere heffing zou opleveren, maar dat bleek een vergissing.

Door een inschattingsfout van de gemeente stijgt de rioolheffing volgend jaar met 5,5 procent, naar 138 euro. De rekenmethode deugde niet en er moeten meer rioolbuizen in de stad worden vervangen.

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de raad. In 2017 daalde de rioolheffing met enkele tientjes vanwege een nieuwe systematiek, maar die daling wordt nu deels weer ingelopen door verkeerde aannames.

Te rooskleurig

Het is al het tweede achtereenvolgende jaar dat de rioolheffing, de jaarlijkse rekening voor het gebruik van het riool, hoger uitvalt dan gedacht.

Volgens de onderzoekers die de rioolheffing evalueerden, heeft de gemeente in 2016 te snel de nieuwe syste­matiek ingevoerd en werden de resultaten te rooskleurig ingeschat. “Mogelijk had een deel van het inzicht eerder verkregen kunnen worden door een intensievere voorbereiding, maar daar is niet voor gekozen vanwege de wens om de kosten eerlijker te verdelen en de heffing in 2017 in te ­laten gaan, en de aanname dat de verschillen ­relatief klein zouden zijn.”

Minder grootverbruikers

In 2017 veranderde de systematiek achter de heffing voor het onderhoud aan het 4200 kilometer lange rioolnetwerk van Amsterdam. Voor die tijd betaalde iedereen een gelijk bedrag; sinds 2017 betalen grootverbruikers, zoals wasserijen en andere industriële bedrijven die meer dan 300 kubieke meter water verbruiken, een hoger tarief dan huishoudens.

Maar de opbrengstberekeningen die de gemeente maakte, waren te positief, staat in een evaluatie. Er blijken minder grootverbruikers in de stad te zijn dan aanvankelijk gedacht. ­Gingen ambtenaren in 2017 nog uit van ruim 13.000 grootverbruikers, in realiteit ging het om slechts 7000 aansluitingen die een hogere rekening moesten betalen.

Ook de manier van rekenen was positiever voorgesteld dan die in de praktijk uitpakt. Om te bepalen hoe intensief een aansluiting het riool gebruikt, werd een inschatting gemaakt op basis van het afgenomen leidingwater. Daarbij was te weinig rekening gehouden met het water­gebruik van het pand in kwestie. Denk aan een bakkerij, veel leidingwater verlaat dit soort gebouwen in de vorm van brood of stoom, en niet via het riool. Of een zwembad, dat veel ­water nodig heeft maar waarvan een deel verdampt en dus niet wegspoelt. Deze categorie watergebruikers maakte succesvol bezwaar.

Versleten buizen

Daarnaast zeggen de onderzoekers die het systeem hebben geëvalueerd dat bij de groep grootverbruikers ook honderden huishoudens zijn gerekend die meer dan 300 kubieke meter water per jaar verbruiken en onder de armoedegrens vallen. Zij krijgen kwijtschelding van de rioolheffing en hoeven niets te betalen, terwijl daarop wel was gerekend.

Los van de rekenmethodes is er ook meer geld nodig om het onderhoud van het rioolnetwerk te versnellen. Veel rioleringsbuizen die zijn aangelegd in de jaren vijftig en zestig zijn versleten. “Momenteel wordt 30 tot 40 kilometer per jaar van het rioolstelsel vervangen. Dit moet oplopen naar circa 68 kilometer per jaar vanaf 2028,” aldus het stadsbestuur.

De rioolheffing bedroeg dit jaar 131,12 euro en stijgt nu dus naar 138,33 euro per huishouden in 2020. Amsterdam hanteert nog altijd de laagste tarieven vergeleken met de drie andere grote steden in Nederland.