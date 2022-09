Door groen gefietst? Op het Weesperplein duiken ineens haaientanden op

Een fontein die altijd droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein – Het Parool gaat in deze serie op zoek naar dwaze of vreemde bouwingrepen in de stad. Kan dat niet anders? Vandaag: onlogische haaientanden op, onder meer, het Weesperplein.

Amsterdammers vergeten wel eens welke bijdrage de fiets levert aan het bereikbaar en leefbaar houden van de stad. Op maat gemaakte infrastructuur is vanzelfsprekend en krijgt daadoor niet altijd de waardering die het verdient. Pas als je de stadslogistiek bekijkt door de ogen van een bezoeker, of wanneer je in de zomer weer hebt gezien hoe ingewikkeld het fietsers elders soms wordt gemaakt, realiseer je je hoe goed Amsterdam het voor elkaar heeft.

Dat gezegd hebbende: het gaat niet overal goed. Of beter: de logica is her en der ver te zoeken. Neem het Weesperplein, waar de Sarphatistraat en de Weesperstraat elkaar kruisen. Nu de fietsfile post corona weer helemaal terug is van weggeweest, wordt velen ineens weer duidelijk hoe onhandig de boel hier is ingericht.

Provinciale weg

Wat is er aan de hand? Fietsers komende vanaf de Sarphatistraat, ze zijn met velen, moeten het nodige geduld betrachten om de Weesperstraat te kunnen passeren. Dat is niet anders: de straat is immers de enige straat in de stad die aanvoelt als een provinciale weg. Maar fijn is het niet. Archaïsch eerder.

Het wonderlijke, irritante en soms zelfs ronduit gevaarlijke aan dit verkeersconstruct zijn echter de laatste meters ervan. Wie door groen fietst, de enige verantwoorde keuze hier, stuit na het passeren van de rijweg voor auto’s ineens op haaientanden: kruisend verkeer op het vrijliggende fietspad heeft voorrang.

Eilandje

Wat er gebeurt: fietsers die hun best doen om in de uiterst beperkte verkeerskundige groentijd over te steken, stoppen op het eilandje tussen rijweg en fietspad. Soms zelfs zozeer dat de achterste fietsers nog staan te wachten, terwijl het autoverkeer alweer groen heeft en wil optrekken.

In het kader van verkeer als water, van het streven naar een vloeiende doorstroming: plaats die haaientanden zo dat fietsers op de Weesperstraat moeten wachten. Die zijn met minder. Bovendien is de Sarphatistraat een belangrijk onderdeel van de Fietsring. Dat brengt toch voorrechten met zich mee, zou je zeggen.

Als je het breder trekt, zou je kunnen zeggen: dergelijke situaties heb je overal in de stad, om te beginnen repeterend overal elders op de Weesper- en Wibautstraat. Onhandig, raar. Maar het moet een welbewuste keuze zijn: wie op het Weesperplein omhoog kijkt, ziet een groot, spiegelend zwart gebouw. Dit is precies de plek waar de verkeersdeskundigen van de stad werken.