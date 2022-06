Door gedwongen interne verhuizingen bouwden bewoners Vesteda geen rechten op

Diverse bewoners van appartementencomplex De Klokkenhof op het Surinameplein zijn jaren gedwongen intern verhuisd, zeggen ze. Verhuurder Vesteda hoefde ze daardoor geen vast contract te geven.

Bij De Klokkenhof is een renovatie op komst. Terugkeer naar de flat lijkt er voor de ‘losse’ bewoners na die renovatie niet in te zitten, denken ze. Bewoners met een vast contract kunnen dat wel.

“Na twee jaar liep je tijdelijke contract af en moest je je appartement uit. Maar door onderling te ruilen met een andere bewoner, van wie het contract ook afliep, kon je weer een nieuw tijdelijk contract krijgen,” vertelt een bewoner die er al ruim vijf jaar woont.

Net als andere bewoners wil hij liever anoniem blijven om in de stad niet als ‘lastige huurder’ te boek te staan. De bewoners geven allen aan het gevoel te hebben steeds ‘doorgeschoven’ te zijn door Vesteda, zodat ze geen woonrechten opbouwden. Een andere woning vinden met een contract voor onbepaalde tijd is ze in die jaren ook niet gelukt.

Ruilen van woning

In correspondentie uit 2021 tussen een bewoner en verhuurder Vesteda die door Het Parool is ingezien wordt een bewoner, van wie het contract afloopt, door de verhuurder geadviseerd ‘om op zoek te gaan naar een buurman/vrouw in het pand die wellicht rond dezelfde einddatum zou willen ruilen van woning of ook vertrekt’.

In maart berichtte Het Parool over de op handen zijnde renovatie van De Klokkenhof op het Surinameplein. Volgens velen het lelijkste gebouw van Amsterdam waar ook een hotel met een slechte reputatie in huist, een zorginstelling en een voormalige leeszaal.

Het flatgebouw telt veertien etages en is ongeveer 45 meter hoog. De gemeente en woningbelegger Vesteda willen groot onderhoud plegen bij de 144 sociale huurwoningen in De Klokkenhof. Het complex omvat ook nog 24 laagbouwwoningen die naast de flat staan. Vesteda wil nog 124 woningen in het middensegment bijbouwen in het gebied.

Een woordvoerder van de bewonerscommissie van De Klokkenhof zegt dat Vesteda al een paar jaar ‘voorsorteert op de renovatie’. “Daarin is voorzien in tijdelijke huurcontracten en is de optie gegeven om van woning te wisselen en weer een nieuw tijdelijk huurcontract aan te gaan.”

Volgens de bewonerscommissie zijn er in de hoogbouw ongeveer honderd bewoners met een tijdelijk contract. Volgens een bewoner uit de laagbouw heeft ook daar het merendeel een tijdelijk contract.

De bewonerscommissie zegt ‘achter het initiatief’ te staan om uit te zoeken wat de rechten van tijdelijke bewoners zijn via Stichting !Woon, die huurders bijstaat in huurconflicten. “Wellicht dat het uiteindelijk uitdraait op een uitspraak van de rechter,” aldus de woordvoerder.

Herontwikkelen

Een woordvoerder van Vesteda zegt dat de verhuurder de woningen in juni 2018 in handen heeft gekregen, maar dat het ‘feitelijke beheer en verhuur’ in december 2019 aan het bedrijf is overgedragen. Doel van de verhuurder was het complex zo snel als mogelijk te ‘herontwikkelen’, met in het achterhoofd wel dat ‘het verkrijgen van vergunningen enige tijd in beslag zou nemen’.

“Wij zijn tegen leegstand van woningen en kozen, mede in het belang van de vele woningzoekenden, ervoor de woningen in het complex te blijven verhuren,” aldus de woordvoerder. “We kozen voor een tijdelijk contract voor twee jaar, omdat we verwachtten dat de herontwikkeling dan zou starten, waarbij huurders niet in hun woning zouden kunnen blijven wonen.”

Hij wil benadrukken dat dit het enige complex van Vesteda is waar op tijdelijke basis wordt verhuurd. De verwachting is dat in september 2023 gestart kan worden met de renovatie van De Klokkenhof.

Huurcontract omzetten

Een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt dat een verhuurder een huurder na een tijdelijk contract van twee jaar geen nieuw tijdelijk contract mag geven voor dezelfde woning. “De verhuurder moet dan het huurcontract omzetten in een contract voor onbepaalde tijd. De constructie die hier door de verhuurder wordt gehanteerd, door bewoners een andere woning in hetzelfde pand aan te bieden, vindt de gemeente niet wenselijk. Dat is ook waarom we het rijk hebben gevraagd om met aanvullende instrumenten te komen voor de particuliere verhuurmarkt om misstanden aan te kunnen pakken en goed verhuurdersschap af te kunnen dwingen. De bewoners kunnen voor advies terecht bij Stichting !Woon.”