Door foutje met touringcar al drie maanden geen stoep

Die bus had nooit mogen rijden door de Negen Straatjes. Toch stond ie daar opeens vast begin februari. De chauffeur draaide zijn bus op de kruising van de Hartenstraat en de Keizersgracht, waarna deze door de stoep zakte en het winkelpand van Unrecorded beschadigde.



Bijna drie maanden later is de halve straat nog steeds afgezet. Verkeer mag niet meer rijden langs de hoek vanwege instortings­gevaar. Voor de kledingwinkel betekent dat minder klanten, zegt eigenaar Jolle van der Mast. "Het voetverkeer langs de deur is met negentig procent omlaaggegaan. En we betalen hier wel Negen Straatjeshuurprijzen, he?"



Vergunningen

Ook de eigenaar van het pand, ­Norbert Pronk, baalt dat het nog niet is opgelost. Na het invullen van papieren voor herstelwerkzaamheden hoorde hij twee maanden niks van de gemeente. "Toen ging ik pushen bij de gemeente. Ik zei: 'Als ik niks hoor, ga ik het zelf meteen uitvoeren.' Toen hing er binnen vijf minuten iemand aan de lijn."



Aparte vergunningen bleken nodig te zijn. Dat heeft te maken met de monumentale status van het pand. "Zodra we de volledige aanvraag binnen hebben, behandelen we het. Dit heeft voor ons ook prioriteit," zo laat de gemeente weten.



Voorlopig lopen potentiële klanten niet langs de winkel. "Maar we hebben dit wel bij de verzekering geclaimd, al blijft het vervelend," aldus de winkeleigenaar.