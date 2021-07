Door foute testuitslag stond hij iedereen te knuffelen in bomvolle Chupitos, mét corona

Drukte tijdens een uitgaansavond in de Korte Leidsedwarsstraat. Beeld ANP

Dat meldt NH Nieuws, die Danny (niet zijn echte naam) heeft gesproken en mailwisselingen heeft ingezien.

Danny (21) voelde zich zaterdag wel een beetje verkouden, dus liet hij zich testen in Halfweg via Testen voor Toegang. Een uur later kreeg hij de uitslag: negatief. Met de uitslag op zak beleefde Danny een onbezorgde avond in het Amsterdamse uitgaansleven. Hij eindigde - met de uitslag als toegangsbewijs - in shotjesbar Chupitos. “Ik kwam superveel mensen tegen, heb veel mensen geknuffeld, ook oudere mensen die ik ken van restaurants.”

Chupitos was die zaterdagavond helemaal afgeladen, vertelt eigenaar Rogier Ossendorp. “Het was heel vol, zo’n 150 mensen.” Sinds uitgaan weer mag, werkt de bar met Testen voor Toegang: “De portier scant de QR-code en zodra die gecontroleerd is met de ID-kaart kunnen mensen naar binnen.” Ook Danny kwam zo binnen.

De volgende ochtend werd Danny wakker gebeld door een medewerker van testaanbieder Covidia met de mededeling dat hij toch positief testte. Volgens Danny zei een medewerker van Covidia dat de barcode niet werkte en dat de cijfers handmatig moesten worden ingevuld. Door het verkeerd invoeren van die cijfers heeft Danny de verkeerde testuitslag gekregen.

‘Mag niet gebeuren’

Testen voor Toegang bevestigt de fout. “Het klopt dat één persoon afgelopen weekend ten onrechte een negatieve testuitslag heeft ontvangen. Wij zijn op dit moment aan het uitzoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren en in de toekomst voorkomen kan worden.”

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van Danny’s kroegentocht. Danny zit in quarantaine en heeft de mensen met wie hij in contact is geweest een bericht gestuurd.

Chupitos heeft contact opgenomen met de GGD, maar de dienst heeft nog niet teruggebeld met advies. “Tot donderdag zijn we vanwege personeelstekort sowieso niet open, dus ik zorg dat mijn personeel dan is getest.” Ossendorp betreurt de fout van Testen voor Toegang. “Dit is heel vervelend, dit mag niet gebeuren.”

Besmettingen verdubbeld

Dat niet alleen Danny gebruikmaakt van zijn vrijheid, is terug te zien in het aantal besmettingen. Sinds Nederland weer van het slot is, is het aantal besmettingen in Amsterdam in een week tijd ruim verdubbeld. De afgelopen week (27 juni tot 4 juli) telde de hoofdstad 62,9 besmettingen per 100.000 inwoners, tegen 29 besmettingen per 100.000 inwoners een week ervoor (20 juni tot 27 juni).

Dat je ondanks Testen voor Toegang toch besmettingshaarden kan krijgen, blijkt uit het grote aantal besmettingen na Aspen Valley vorige week zaterdag in Enschede. Inmiddels hebben 180 van de 600 bezoekers positief getest. Hoe en waar het precies mis is gegaan, is onduidelijk. Bezoekers konden de disco betreden op basis van ID-kaart, geldig ticket en QR-code uit de corona-app.

Ook in Amsterdam zijn er verhalen van mensen die na een uitgaansavond worden opgeroepen zich te laten testen. Zo meldt een bron dat diegene vorig weekend naar de Suprise Bar was gegaan en daarna door de GGD gebeld. Een woordvoerder van de GGD Amsterdam meldt dat de GGD geen uitspraken doet over specifieke zaken.