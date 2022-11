Door een schuifpuzzel in de haven komen woningen in Haven-Stad dichterbij

Als kunstmestfabriek ICL vertrekt kan woningbouw in de Minervahaven, ten westen van de Houthavens, maar vooral op het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam-Noord eerder van start. Beeld Marco van Middelkoop/ANP

In de toekomstplannen van Amsterdam wordt het industriegebied in de haven als het ware binnenstebuiten gekeerd. Grote, overlastgevende bedrijven vertrekken van hun centrale plek in de Coen- en Vlothaven naar het veel meer afgelegen Westelijk Havengebied buiten de Ring A10. Met de intentieverklaring die de stad hierover woensdag tekende met onder meer kunstmestfabriek ICL en bulkterminal OBA wordt een eerste, grote stap gezet.

Gevolg is dat Amsterdam verder kan met de ontwikkeling van Haven-Stad, waar de gemeente 40.000 tot 70.000 woningen wil bouwen. ICL heeft een erfpachtcontract tot 2040 en veroorzaakt stank en geluidsoverlast die woningbouw rond de IJ-oevers nog jaren onmogelijk zou maken. In de Minervahaven – ten westen van de Houthavens – maar vooral op het Cornelis Douwesterrein in Amsterdam-Noord kan de bouw van de stad veel eerder van start als ICL vertrekt. ”Gezien de wooncrisis waar we in zitten betekent dat een ongelofelijke sprong voorwaarts,” zegt wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke ordening).

Steenkool

Met de intentieverklaring wordt de Amsterdamse haven een soort schuifpuzzel. De 65 hectare van OBA in de Westhaven werd nog maar een paar jaar geleden voor 90 procent gebruikt voor steenkool. Omdat de Amsterdamse haven en het Duitse achterland per 2030 geen kolen meer willen, komt hier ruimte vrij voor een splinternieuwe fabriek van ICL. Na een overname haalde OBA vorig jaar met Igma al een ander groot, overlastgevend bedrijf weg uit de Vlothaven. Samen gaan ze vanaf deze week verder onder de naam HES Bulk Terminal Amsterdam.

Na het vertrek van ICL komt daar dan weer ruimte vrij voor kleinere bedrijven, die nu gevestigd zijn op bedrijventerrein Hempoint in de Minervahaven. Hier langs het IJ in West wil projectontwikkelaar Heren2 graag meer woningen bouwen en het vastgoedbedrijf betaalt daarom zelfs mee aan de verhuizing van ICL. Ook mag het tot 2052 het ICL-terrein exploiteren.

De haven is blij dat grote werkgevers die al tientallen jaren gevestigd zijn in Amsterdam kunnen blijven. De voorgangers van ICL zitten al sinds 1907 in de haven en er werken zo’n honderd mensen. Met het voortbestaan van het uit 1959 stammende Igma, dat vooral grondstoffen voor diervoeder overslaat, blijven zo’n tachtig arbeidsplaatsen behouden voor de stad. “We zijn blij dat de industrie kan blijven met die werkgelegenheid,” zegt ook havenwethouder Hester van Buren. “De haven is ontzettend belangrijk voor Amsterdam.”

Lastig combineren

Van Buren benadrukt dat ICL veel duurzamer gaat produceren. De nieuwe fabriek biedt mogelijkheden om meer fosfaat uit reststromen te halen, zoals in de rioolwaterzuivering. Gevolg is dat ICL minder afhankelijk wordt van mijnbouw voor deze wereldwijd schaars wordende grondstof. Van Dantzig onderstreept de symbolische waarde van de intentieovereenkomst. “De afspraken met ICL laten zien dat we er met het bedrijfsleven samen uit kunnen komen.”

Maar de puzzel in de haven is nog lang niet gelegd. Eggerding en vooral Bunge, andere grote overslagterminals binnen de Ring A10, zitten door de overlast die hiervan uitgaat nog wel in het vaarwater van woningbouwplannen in Haven-Stad. Anders dan ICL hebben ze een erfpachtcontract dat nog tientallen jaren doorloopt, waardoor hun onderhandelingspositie veel sterker is. OBA kan nóg een bedrijf zo groot als ICL herbergen, maar Bunge gaat voor zijn toekomstplannen uit van zijn huidige locatie, waar het de laatste jaren grif heeft geïnvesteerd in verduurzaming.

Een ander mogelijk struikelblok: ICL moet volgend jaar definitief instemmen met de miljoeneninvestering. Dat wordt een hele kluif. De bouwkosten zijn verder opgelopen en ook vergunningen, denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van stikstof na de nieuwste uitspraak van de Raad van State, zijn nog geen gelopen race. ICL heeft al wel een vergunning voor veel meer stikstof dan de nieuwe fabriek gaat uitstoten. Verder is het de vraag of de bedrijven op Hempoint willen verkassen.

Houtrakpolder

De haven ziet intussen de ruimte om bedrijven te herbergen opraken. Na de economische groei van de laatste jaren is het beschikbare terrein goeddeels uitgegeven. Als de havens binnen de Ring A10 veranderen in een woonwijk komt het moment dichterbij dat uitbreiding mogelijk wordt in de noordelijke helft van de Houtrakpolder. Daarover zijn in het verleden afspraken gemaakt binnen de regio, mits alle mogelijkheden om haventerrein intensiever te gebruiken zijn uitgeput.

Maar volgens havenwethouder Van Buren is dat moment nog niet gekomen. Ze verwijst naar de doelstelling om in 2050 afscheid te nemen van alle fossiele ladingstromen. Omdat Amsterdam behalve steenkool ook veel benzine overslaat kan daarmee opnieuw ruimte beschikbaar komen. Ook wethouder Van Dantzig denkt nog niet aan de Houtrakpolder. Hij ziet nog veel mogelijkheden voor verduurzaming en innovatie. Intussen worstelen de havens rond het Noordzeekanaal ook met het overvolle elektriciteitsnet en de stikstofproblemen, zegt Van Dantzig. “Dan lijkt me een gebrek aan ruimte niet het meest prangend.”