Door de afgesloten Oranjesluizen kun je de wandelroute niet rond maken

De Oranjesluizen zijn voor wandelaars al vanaf 17 juni 2021 gesloten. Beeld Jennifer Gijrath

Dan maar een brief naar de koning, dacht fervent wandelaar Johanna Kroon na vele onbevredigende meldingen bij Rijkswaterstaat. ‘Majesteit,’ begint ze haar schrijven, ‘U kent ongetwijfeld de Oranjesluizen in Amsterdam, met de Prins Willem-Alexandersluis als meest recente toevoeging.’

Vervolgens legt ze de koning uit dat je over de sluizen kunt lopen – al dan niet met de fiets aan de hand. Ze schrijft dat dit een populaire route is. Dat het er heel mooi is. En, belangrijker, dat het de wandelroute ‘rond’ maakt. Je kunt een rondje lopen. Ga vanuit Oost met het Oostveer naar Noord en na een tocht over de dijken kom je uit bij de Oranjesluizen. Wandel eroverheen en je arriveert weer in Oost. Sterker: met het nieuwe pontje vanuit de Sluisbuurt sjok je zo het Oostelijk Havengebied in.

Een feest voor de hiker. Tenminste, in een ideale wereld waarin de route open is. Maar de sluizen zijn voor wandelaars al vanaf 17 juni 2021 gesloten. Waarom? Om heel veel redenen. Eerst was de aanleiding het coronavirus, daarna gingen de sluizen wel weer even open voor wandelaars, maar toen was er weer een nieuw probleem: de noodstop van de Prins Willem-Alexandersluis deugde niet. En het bleek – ook weer door corona – lastig om aan de benodigde onderdelen te komen om het probleem op te lossen, aldus Rijkswaterstaat.

Schellingwouderbrug

Het zal allemaal wel, zegt Kroon. “Maar het duurt nu wel erg lang, hè?!” Ze bevroedde zelfs even ‘dat Rijkswaterstaat van de oversteek af wil’. En omlopen? Op de Schellingwouderdijk staat een omleidingsbord met een pijl naar de Schellingwouderbrug. “Maar dat is een heel stuk verder en het is een autobrug, dus het is daar helemaal niet fijn wandelen. Bovendien: je komt uit op het Zeeburgereiland en daar loop je ook niet voor je plezier.”

Als íémand de sluizen weer open kan krijgen voor wandelaars, is het de koning, dacht Kroon. Ze schreef: ‘U begrijpt: nu niets helpt, wend ik me maar tot degene naar wie de sluis vernoemd is.’

“Ik kreeg een procedureel antwoord. En de sluis is nog dicht.”