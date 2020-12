Door brand overleden man (82) in Transvaalstraat was ‘een kluizenaar’

Beeld Het Parool

“Ik zag hem vaak op straat lopen,” vertelt een buurvrouw, die niet met haar naam wil worden genoemd. “Hij was een bijzondere verschijning, een soort stripfiguur: hij droeg vaak een gleufhoed, soms met zonnebril, en had hennarode haren. Ook had hij vaak kauwgum in zijn mond, waar hij heel zenuwachtig op kauwde.”

Omwonenden noemen de man ‘vreemd’ en ‘een kluizenaar die erg op zichzelf was’. Contact met buurtbewoners had hij niet. “Ook lag zijn huis vol met spullen,” vertelt de buurvrouw. “Volgens mij was hij een hoarder.”

Knal

Een brand in het huis werd de 82-jarige man fataal. De brandweer was maandagavond volgens omwonenden snel ter plekke, maar het mocht niet baten: hij overleed een dag later in het ziekenhuis aan de gevolgen van de woningbrand.

De recherche heeft de woning uitgebreid onderzocht op sporen van brandstichting. “Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sprake is van een misdrijf,” aldus een woordvoerder.

De vlammen sloegen aan de achterzijde van de woning uit de ramen. Beeld C. Schilperoort

Wat er dan wel is gebeurd, blijft onduidelijk. Ook de brandweer heeft na onderzoek niet kunnen achterhalen waar en hoe de brand is ontstaan. “Er lagen heel veel spullen in het huis. Heel veel,” aldus een woordvoerder. “Dat maakt het voor ons lastig de oorzaak te herleiden.”

‘Onschuldig, maar gek’

De laatste maanden sliep het slachtoffer in zijn auto, vertellen meerdere buren. “Hij zat net over het randje van gekte,” zegt de buurvrouw. “En hij was een beetje boosaardig. “Ik had voorheen een bakfiets, die hij dan zonder aanleiding versleepte, met slot en al. Die was daarna kapot.” Bij andere buren heeft hij volgens haar een keer lijm in het deurslot gespoten. “Het was nog een soort van onschuldig, maar wel gek.”

Meerdere omwonenden stellen dat de man bekend was bij instanties, waaronder de politie. “Er hing soms ook een brief aan de deur, dat ze langs zouden komen,” vertelt de buurman. “Maar als het zover was, dan was hij er niet, of deed hij niet open.”

Of dat zo is, kan een woordvoerder van de politie vanwege de privacy van het slachtoffer niet bevestigen. Ook woningcorporatie Eigen Haard, bij wie de man het huis huurde, gaat om die reden niet in op individuele gevallen. “Wat er is gebeurd, is in ieder geval in en in triest,” aldus een woordvoerder.

Ondanks zijn vreemde trekjes betreuren ook de buren de dood van de man. “Het is triest om zo aan je einde te komen,” aldus de buurvrouw.