Doop Dertigers nou gewoon om tot Veertigers en ga door met deze successerie

Dertigers. Beeld BNNVARA

Puberende kinderen en ouders die aftakelen. Een tweede leg of een biologische klok die zich niet langer laat snoozen. Carrière maken of het roer omgooien. Er is geen dertigersdilemma te verzinnen dat geen rol speelt in de NPO-serie Dertigers, die deze week aan een nieuw, vierde seizoen is begonnen.

Al sinds de coronatijd is het een dikke hit, deze remake van een Vlaamse serie over zeven vrienden. Nee, niet op NPO3, daar zijn de kijkcijfers matig, maar wel on demand op NPO Plus, waar de serie (die met het seizoen beter wordt) alweer driftig wordt gestreamd. Zoveel kijkers die in drie seizoenen, 72 afleveringen en 25 miljoen streams (!) al zoveel hebben meegemaakt met de zeven hoofdpersonen, hun ouders, hun exen, hun kinderen, hun scharrels, hun collega’s, hun buren, hun... – noem het ook eigenlijk gerust een soap.

“Alles is een fase,” zegt de moeder met een vampier van een baby die maar blijft spoken rond slaapjestijd. Precies zo komen dertigers, veertigers en vijftigers onvermijdelijk in de fase van het leven waarin hun op leeftijd gekomen ouders degenen zijn die zorg nodig hebben. In Dertigers wemelt het van de co-ouders en bonuskinderen, want zelfs een gezin behoort steeds vaker tot de dingen die voorbij gaan.

Op het eerste gezicht lijken een nieuwe liefde en een samengesteld gezin dan reuzeleuk, totdat Dertigers weer een bijbehorend dilemma opdient. Dan heb je zelf al twee pubers en daarbovenop trekt een bonuskind uit dezelfde leeftijdscategorie bij je in als zijspan van een nieuwe partner die er een lossere opvoedstijl op nahoudt en zelf ook nogal een sloddervos blijkt. Voor je het weet moet je onder ogen zien dat het gecancelde woord ‘stiefkind’ de lading beter dekt.

Probleem is wel dat de acteurs één voor één zo onderhand de veertig zijn gepasseerd en dat kan natuurlijk niet goed blijven gaan (alleen Harrison Ford blijft immers eeuwig jong). Dus na dit seizoen gaat de stekker eruit, hoe goed Dertigers ook is gelukt.

Terwijl BNNVara zijn succesnummer met een kleine ingreep in de tv-gids kan redden. In Vlaanderen gaan ze ook gewoon door. Weet je wat, dopen we de serie vanaf het vijfde seizoen om tot Veertigers. Opgelost!

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.