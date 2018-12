Doodsbedreiging voor woordvoerder Nasr Moskee

Hij zou de moslims 'het recht hebben ontnomen' om te bidden voor Sarah L. en haar dochtertje, die onlangs in Syrië omkwamen bij een Amerikaans bombardement.



Op het filmpje is een briefje te zien met de naam Ali Bouakili, omringd door kogels en een Kalasjnikov. Op het briefje staat in het Arabisch: 'we komen eraan'. Volgens een deskundige is het filmpje hoogstwaarschijnlijk opgenomen in Syrië, nadat er in een Telegramgroep contact is geweest tussen jongeren in Amsterdam en Syrië.



Geschrokken

Bouakili zegt geschrokken te zijn, maar weet nog niet of hij aangifte gaat doen. "Ik ga nadenken over wat het beste is voor mij en mijn familie." Hij zegt geen idee te hebben uit welke hoek het filmpje afkomstig is.



Voorafgaand aan de doodsbedreiging zijn beelden te zien van bombardementen, begeleid door de tekst: 'Terwijl onze broeders en zusters worden afgeslacht in Hajin, Syrië, is het minste wat we in Nederland kunnen doen een beetje respect opbrengen voor onze martelaren, voor onze zuster Sarah Umm Khawla en haar dochtertje Khawla. Het minste wat we kunnen doen is Salaat al Ghaib verrichten, maar dat recht is de moslims ontnomen door het moskeebestuur. Wat heeft ze misdaan? Met welk recht is het gebed geweigerd?'



Dodengebed

De vader en broer van L., die al vele jaren in de Nasr Moskee komen om te bidden, hadden het moskeebestuur begin november gevraagd om een dodengebed. Dat werd geweigerd uit vrees voor aandacht van de politie. Vlak daarna circuleerde al een brief op social media en Whatsapp met de titel 'Het falen van de moskeeën in Nederland'.



De familie van L. laat weten geschokt te zijn door de doodsbedreiging en er volledig afstand van te nemen.