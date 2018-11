Doodrijder Mare Welkers: 'Ik weet niet meer wat plezier is'

Ik bleef eerst stilstaan achter de bus. Toen heb ik iets besloten wat ik nooit had moeten doen. De bus inhalen Jasmin M.

Dat was tot het moment van het ongeluk wel anders. M. schetste in een verklaring een beeld van een probleemloze jeugd. "Ik ben altijd een jongen geweest die nadacht over zijn studie en toekomst. Ik haalde goede cijfers op het vwo, werd voorleeskampioen van Flevoland." Via de media hoorde M. over Uber. Hij zocht een baantje om zijn studie te bekostigen. "Het werk was flexibel en het betaalde redelijk voor mijn leeftijd."



Piekmomenten

M. leerde al snel de mores van Uber kennen. Hij reed op piekmomenten en sliep tussendoor. De dag en nacht voor het ongeluk was het ook zo gegaan. M. had tot 1 uur 's nachts ge­reden, toen een paar uur geslapen en stapte vervolgens om 5 uur 's ochtends weer in de auto om een klant naar Schiphol te brengen.



Na die klus reed hij naar Oost, waar op dat moment volgens de Uberapp de meeste vraag was naar ritten. In de Molukkenstraat had hij weinig te zoeken, maar hij reed wel vaker rondjes in afwachting van een nieuwe klant. Vlak voor de kruising met het Javaplein moest hij wachten achter een lijnbus. "Ik bleef eerst stilstaan achter de bus. Toen heb ik iets besloten wat ik nooit had moeten doen. De bus inhalen."



Volgens het Openbaar Ministerie bleef M., die bij de inhaalmanoeuvre een doorgetrokken streep passeerde, daarna met 52 kilometer per uur op de verkeerde weghelft rijden. Dat Welkers op dat moment vanuit de Bali­straat de Molukkenstraat overstak, zag hij niet, hoewel ze volgens berekeningen van de verkeerspolitie 2 seconden te zien was. Welkers kwam met haar hoofd op de auto terecht, met zwaar hersenletsel tot gevolg. Ze overleed later in het ziekenhuis.



Gewetenloos

De ouders en zus van Welkers maakten van hun spreekrecht gebruik om een punt te maken tegen Uber. Ze nemen het M. kwalijk dat hij onvoorzichtig reed, maar dat Uber nooit zijn verantwoordelijkheid heeft genomen na het ongeluk, noemen ze 'gewetenloos'. Volgens hen zou het bedrijf niet met jonge chauffeurs moeten werken.



Het feit dat ze worden aangestuurd door een app zorgt dat ze zich bovendien schuldig maken aan een 'doorlopend delict'. De familie hoopt ook dat het bedrijf iets doet tegen het doelloos rondrijden in afwachting van een nieuwe rit. Dat M. niets te zoeken had in de Molukkenstraat maakt de dood van van Mare voor hen nóg zinlozer.



De officier van justitie stelde dat er in dit soort zaken 'alleen maar slachtoffers zijn'. "Niemand heeft dit ongeluk gewild, het verdriet van verdachte is invoelbaar. Toch heeft hij schuld aan de dood van Mare Welkers. Haar dood had bij zorgvuldig handelen voorkomen kunnen worden." Tegen M. is 240 uur werkstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid van een jaar geëist.



De uitspraak is op 14 november.



