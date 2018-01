Doodgeschoten man in Zuid is crimineel El Ajjoudi

Hij werd door onbekenden neergeschoten. Omwonenden probeerden nog te helpen bij de reanimatie, maar dat was tevergeefs.



El Ajjoudi stond al lang op een dodenlijst. Hij behoorde tot de groep van Houssine A. en Benaouf A., die is verwikkeld in een onderwereldvete die sinds 2012 al meer dan twintig veelal jonge Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.



Twee mannen

Getuigen zagen zeker twee mannen op het slachtoffer aflopen, dat te voet was. Waar ze vandaan kwamen is onduidelijk, maar ze vuurden drie tot vier in de borst van het slachtoffer. Hij zakte ineen. Hij stierf ter plaatse, op de stoep naast een aantal geparkeerde auto's. Liefst drie ambulances en een traumateam konden niets meer betekenen.



Kort daarna werd op het Buitensingel in Duivendrecht een uitgebrande bestelbus aangetroffen. De politie doet onderzoek of deze bus van de dader afkomstig is.