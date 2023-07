Doodgeschoten crimineel Dwight Mook (43) schoot eerder zelf iemand dood bij verkeersruzie

De dinsdag doodgeschoten man in Amsterdam-Noord, Dwight Mook (43), heeft in 2001 zelf een twintiger doodgeschoten bij een verkeersruzie na het uitgaan in de Amsterdamse binnenstad. Hij was al jong veroordeeld voor een bont palet misdrijven.

Even na vijf uur in de ochtend van zondag 21 oktober 2001 rijdt de dan 21-jarige Dwight Leobert Mook (Paramaribo, 22 november 1979) met een vriend in een auto door de Reguliersdwarsstraat, waar op dat moment de clubs leeglopen. Ze willen naar huis, in Almere. Mook heeft ongeveer tien wodka’s achter de kiezen.

Voor de deur van club The Ministry blokkeert een witte Renault met vier Surinaamse jongens de weg. De bestuurder staat er een praatje te maken. Dit tot ergernis van Mook, die uitstapt en al snel een klap in zijn gezicht krijgt.

Pistool uit zijn broeksband

Mook trekt daarop zijn pistool uit zijn broekband en schiet van ongeveer een halve meter de 23-jarige Amsterdamse Surinamer René Nijda door het hoofd. Die sterft op straat. De dagen nadien rouwen zijn familie en vrienden in de uitgaansstraat.

Mook wordt verderop met zijn pistool in zijn broekband gearresteerd en bekent al snel de schutter te zijn. Als hij daarna in voorarrest zit voor de schietpartij, krijgt hij in het huis van bewaring in de Amsterdamse Havenstraat ruzie met een medegevangene die hij op de gevangenisomloop met een balpen in diens hart steekt. De pen moet operatief worden verwijderd uit de rechterhartkamer van het slachtoffer die het incident ternauwernood overleeft.

De officier van justitie noemt Mook tijdens zijn strafzaak ‘een zeer gevaarlijke jongen tegen wie de samenleving moet worden beschermd’. Zij eist twaalf jaar cel.

Mook pleegde als kind al een lange reeks misdrijven, variërend van inbraken tot straatroof en openlijk geweld. Als adolescent kreeg hij straffen voor mishandeling, diefstal en wapenbezit. De psycholoog die hem in de aanloop naar zijn strafzaak over het doodschieten van Nijda onderzoekt, acht hem zowel tijdens het schieten in de Reguliersdwarsstraat als tijdens de steekpartij in het huis van bewaring volledig toerekeningsvatbaar. De gedragsdeskundige noemt Mook ‘moreel gesproken geen zwaargewicht’, maar van een bepalende persoonlijkheidsstoornis is geen sprake.

Op 1 mei 2002 veroordeelt de Amsterdamse rechtbank Mook tot zeven jaar gevangenisstraf. In het vonnis rekenen de rechters het Mook ‘zeer aan dat hij, teneinde een verkeersruzie met hem onbekende personen te beslechten (...), in een straat met veel uitgaansgelegenheden een wapen heeft getrokken en daarmee heeft geschoten’.

Groothoofd

In de zaak van de steekpartij in het huis van bewaring acht de rechtbank mishandeling bewezen. Mook heeft zich daar volgens het vonnis niet schuldig gemaakt aan poging tot doodslag, omdat hij zich er niet van bewust was dat hij een pen in zijn hand had toen hij zijn belager wegduwde. Met die pen had hij kort voor de ruzie een formulier ingevuld.

Als hij in 2006 is vrijgelaten, komt Mook, die door zijn vrienden ook wel Groothoofd wordt genoemd, opnieuw in aanraking met justitie. Hij wordt verdacht van zakkenrollerij, mishandeling en raakt betrokken in drugszaken. Na een laatste veroordeling in Nederland in 2017 verblijft hij veelal in België. Zijn laatste officiële adres is in Wetteren, een plaats met 26.000 inwoners ten zuidoosten van Gent.

Wat hij dinsdag in Amsterdam-Noord kwam doen, is nog niet duidelijk. Het parkeerterrein in De Banne waar de schietpartij plaatsvond, geldt als een afspreekplaats voor criminelen. Getuigen hoorden rond vier uur ’s middags een harde knal en zagen dat een gewonde man een rode auto met Belgisch kenteken in werd getrokken. Die reed vervolgens snel weg. Hij bleek naar het ziekenhuis te zijn gebracht, waar hij al snel overleed aan zijn verwondingen. Geruchten dat Mooks dood het gevolg is van een mislukte drugsdeal, zijn nog niet bevestigd.



Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: