Doodgeschoten Brennan Dalfour eerder beschuldigd van voorbereiden liquidatie

De zondag doodgeschoten Brennan Dalfour (29) werd er eerder samen met Jair Wessels en Omar T. van verdacht dat hij een liquidatie voorbereidde in Diemen.

De Amsterdamse crimineel Jair Wessels werd in 2017 geliquideerd, Omar T. is veroordeeld voor de granaataanslag op de Amsterdamse rechtbank. Samen met Dalfour waren ze in februari 2011 in de weer rond een busje waar ze een scooter uit- en weer in laadden. Getuigen belden de politie, die het trio aanhield. De scooter bleek gestolen. In de bus lagen een vuurwapen met munitie, twee maskers, tie-wraps en een mokertje.

Justitie vervolgde de drie voor het voorbereiden van een onderwereldmoord of een ander zwaar misdrijf zoals een bankoverval. De rechtbank sprak de begin-twintigers na drie maanden voorarrest vrij omdat hun precieze plan onduidelijk was gebleven.

In de maanden voor zijn arrestatie voor die zaak had Dalfour terechtgestaan voor een bedrijfsinbraak en het bezit van een vuurwapen met munitie plus een handgranaat.

Ridouan Taghi

Recent verbleef hij voornamelijk in de Spaanse kustplaats Marbella. In het criminele milieu gaat het verhaal dat hij daar onder meer optrok met criminelen die gelinkt zijn aan de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld waarin liquidaties gaande zijn. Jair Wessels is in die reeks ook geliquideerd, op 7 juli 2017 in Breukelen. Justitie vermoedt dat de groep rond de voortvluchtige Ridouan Taghi de opdracht gaf.

Brennan Dalfour logeerde bij een familielid in Slotervaart, waar hij in de nacht van zaterdag op zondag rond half twee werd doodgeschoten in de Jacob Krausstraat.

Hij was mogelijk gevolgd. Eerder die dag had hij afspraken met vrienden of kennissen, onder meer in Bar-Café F in de Agatha Dekenstraat in de Kinkerbuurt en later op de Johan Huizingalaan in Nieuw-West – zo meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Dalfour is een telg uit een beruchte familie. Broer Marlon raakte in 2009 invalide door een wonderwel mislukte liquidatiepoging in de Andries Vierlinghstraat, vlakbij de plek waar Brennan nu is doodgeschoten.

Brennan Dalfour Beeld Politie