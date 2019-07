Doodgeschoten Balentien al op 17-jarige leeftijd in criminele circuit

De plek van de moordaanslag bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. Beeld ANP

Balentien stond met andere mannen op een parkeerplaats toen een zwarte Renault Mégane kwam aanrijden. Één inzittende schoot hem met meerdere kogels dood. De andere mannen vluchtten.

Meerdere huizen aan Kleiburg werden geraakt. Bij de Gaasperplas, enkele kilometers verderop, werd even later de uitgebrande vluchtauto gevonden.

Balentien was al vanaf zijn zeventiende in talloze geweldszaken verwikkeld, als dader én als doelwit.

Eerdere moordaanslag

Op hem was in augustus 2013 al een moordaanslag gepleegd, die hij ternauwernood overleefde. Twee salvo’s uit een automatisch wapen werden op hem afgevuurd op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten, waar hij naar toe was gelokt en klemgereden. Hij raakte slechts gewond, vooral aan zijn hand. Eerder dan de artsen verstandig vonden, vertrok hij op eigen houtje uit het ziekenhuis.

Omdat hij in afgeluisterde gesprekken zei ‘al een handding’ te hebben – de recherche ging uit van een vuurwapen, om wraak te nemen – werkte een arrestatieteam hem een maand later tegen de grond toen hij met zijn zwangere vriendin na een controle het AMC uit kwam. In het huis van de moeder van zijn vriendin lag een revolver met daarop zijn dna.

Op het politiebureau bedreigde hij rechercheurs en gooide hij met een stoel en een computermuis. Hij dreigde ‘één van jullie flikkers’ neer te zullen schieten. Hij kreeg uiteindelijk 8 maanden cel, voor wapenbezit en bedreiging.

Omdat hij bleef weigeren te vertellen wie achter de aanslag op hem zaten, liet het Openbaar Ministerie hem medio 2014 ruim twee maanden gijzelen – tot de rechtbank dat medio 2014 niet langer zinnig vond.

Deze krant vertelde hij vanuit de gevangenis dat de politie ten onrechte dacht dat hij de verantwoordelijke voor de aanslag ‘wilde wegmaken’. “Ik ben nergens mee bezig. Ondertussen mag ik me niet beschermen. Als ik een kogelwerend vest draag, wordt dat in beslag genomen en in een gepantserde auto rijden mag ook niet.”

Bekend in het criminele milieu

Op 31 oktober 2012 had hij deel uitgemaakt van een gezelschap met onder anderen de inmiddels geliquideerde crimineel Gwenette Martha, dat op de Dam in Amsterdam werd gearresteerd omdat de mannen volgens de recherche Benaouf A. wilden liquideren – een sleutelrolspeler in de onderwereldvete die al vele Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.

In april 2015 zocht Balentien contact met Het Parool omdat hij vreesde dat rivalen een nieuwe aanslag op hem hadden willen plegen in Bos en Lommer, waar zijn vriendin en kind woonden. In een koffietentje vertelde hij, spichtig en nerveus, dat voor de woning een explosief was afgegaan en dat hij bang was voor een nieuwe explosie.

Hij wist dat ook justitie hem verdacht van betrokkenheid bij verscheidene liquidaties of voornemens daartoe. Een bekende crimineel uit De Pijp die in de Van Woustraat was beschoten en had kunnen vluchten, verdacht Balentien er van achter die aanslag te zitten. Hij weersprak dat.

In het criminele milieu stond hij ook bekend als een afperser. Nadat hij zich tegenover Het Parool had beklaagd dat zijn voornaam voluit in artikelen had gestaan, gebruikte hij die artikelen bij het afpersen van een Amsterdamse zakenman (‘google maar op de naam Inchomar B.’).

Onlangs werd hij vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008 in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie kon niet bewijzen dat hij die ‘Kleine Detcho’ was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro.