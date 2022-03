Doodgeschoten Amsterdammer is Akram el Idrissi (21), lid van drillrapgroep 73 De Pijp

Een gedeelte van de Van Hilligaerstraat werd afgezet na de schietpartij bij de kruising met de Ferdinand Bolstraat. Beeld ANP / Novum RegioFoto

De recherche onderzoekt verschillende scenario’s die tot de fatale schietpartij kunnen hebben geleid, maar heeft vanwege de veelheid van ruzies waarin El Idrissi partij was nog geen overzicht. De man die woensdagavond als verdachte werd gearresteerd, bleek niets met de schietpartij van doen te hebben en is inmiddels vrijgelaten.

In het verleden hing El Idrissi ook rond in kringen rond de omstreden topzaalvoetbalclub ’t Knooppunt uit De Pijp, die van de gemeente Amsterdam niet meer mag spelen vanwege de vele criminele invloeden.

Op een bankje

El Idrissi is opgegroeid in de Rivierenbuurt. Hij woonde vlak bij de plek waar hij even na 19 uur woensdagavond is neergeschoten. De politie trof hem zwaargewond aan in de Kinderdijkstraat, waarna hij in het ziekenhuis overleed.

Het slachtoffer hing met vrienden rond bij een bankje naast de tennisbanen aan de Hunzestraat. Een nog onbekende man kwam aanrennen en opende het vuur.

Vuurwapens

Meerdere leden van drillrapformatie 73 De Pijp waren de laatste jaren met vuurwapens in de weer. Zo was een van hen in maart 2020 in het huis in de Lorentzlaan in de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer toen zijn vriend Joey Uiterwijk tijdens het spelen met een pistool werd doodgeschoten. Later werd hij in zijn huis in De Pijp gearresteerd door een arrestatieteam, maar snel weer vrijgelaten.

Een ruzie tussen 73 De Pijp en de Rotterdamse drillrapgroep 24 escaleerde in augustus 2020 op de pier van Scheveningen, waar de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga uit Rotterdam werd doodgestoken – een vriend van leden van 24.

De Haagse rechtbank veroordeelde in november twee mannen tot 11 jaar cel voor die steekpartij. Een Rotterdammer kreeg 5 jaar cel.

Tyrece B., alias ‘Tyloose’ en ’T.Y.’, die met een vuurwapen te zien is op beelden die van de steekpartij in Scheveningen zijn gemaakt, gaf zichzelf na een langdurige vlucht in november aan bij de politie.