Doodgeschoten 17-jarige in Zuidoost is Roffinho van Suijdam, die al werd bedreigd

Bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost is vrijdagavond de 17-jarige Roffinho van Suijdam doodgeschoten. Beeld Michel van Bergen

Of die ruzie ook de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Van Suijdam werd in het bijzijn van zijn broer en een vriend rond 22.30 uur neergeschoten voor het portiek van het huis waar hij woonde met zijn moeder. Haar pogingen om hem te reanimeren mislukten en hij stierf op straat.

De vriend en Van Suijdams broer werden kort na de schietpartij gearresteerd, maar worden inmiddels beschouwd als getuigen en niet meer als verdachten.

Op foto’s en filmpjes die rondgaan op sociale media, poseert Van Suijdam in trainingspakken en met zijn karakteristieke lange haren dan weer lachend, soms met zijn duimen omhoog, dan weer boos kijkend met opgestoken middelvingers.

‘Verbaast me niet’

Een 22-jarige buurtbewoner die vijftien jaar in de Bijlmer woont, kan precies aanwijzen waar Van Suijdam is doodgeschoten. “Daar op de binnenplaats, voor zijn huis. Het is erg, een 17-jarige, maar het verbaast me niet,” zegt hij. “Ik heb een vrouwtje thuis, haar kan ik niet alleen over straat laten gaan. Er is altijd wel iets.”

Zoals zovelen, vraagt de buurtbewoner zich af wat er vrijdagavond precies is gebeurd. “Hoe kun je bij een ruzie gaan schieten? Waar ging het over? Ik ken zijn broertje goed en ik heb hem ook wel eens gezien. Het was een lieve jongen, hij lachte veel.”

Een vriend van de familie loopt langs de flat waar Van Suijdam woonde. Hij werd op de hoogte gebracht van diens overlijden door de ex van zijn moeder. “Het is erg, het is heel erg als je zoon wordt doodgeschoten. Je hoort als ouder je kind niet te overleven. En die moeder was erbij. Ja, dat hoort niet. Maar weet je, het is erg als het je zoon is, maar dit is Bijlmer, dit is gewoon life. Ruzie is hier gewoon.”

Hij schrikt dan ook niet van de gebeurtenis op zich, maar wel van het gegeven dat het zo dichtbij komt. “Ik kende hem al vanaf dat hij een klein jongetje was. Het was een goede jongen. Hij was heel goed met zijn broertje en moeder.”

Conflict

Een 31 jarige-man die een straat verderop woont, hoorde alleen sirenes vrijdagavond. “En een knal, maar dat kan ook vuurwerk zijn geweest. Dat gebeurt wel vaker rond deze tijd van dit jaar. Ik ken de jongen wel uit de buurt, maar niet heel goed. Ik weet dat hij veel in de buurt was en ik hoorde via via dat hij een conflict had met andere jongens. Hij rapte, maar zat niet in een gang. Niet zichtbaar. Soms zie je sjaaltjes toch om elkaar te herkennen. Die had hij niet.”

Een jongen van rond de 14 houdt de binnenplaats in de gaten. Hij moet iedereen die langskomt doorsturen naar vrienden in de buurt. “Waarom? Gewoon als iemand je wat vraagt dan doe je dat. Ik heb geen namen. Ik weet ook niet wie hem heeft geschoten.”