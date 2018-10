Dood man in Amstelveen geen misdrijf

De politie meldt dat dinsdag. Er werd gedacht aan de mogelijkheid dat hij om het leven was gebracht maar nu blijkt dat hij niet is overleden ten gevolge van een strafbaar feit.



De politie had zondagmiddag in dit onderzoek getuigen gevraagd met betrekking tot een man met een bebloed shirt die was gezien bij de flat aan de Doctor Plesmansingel.



Dat is uitgebreid meegenomen in het onderzoek, inmiddels is duidelijk geworden dat dit voorval niets met deze zaak te maken te heeft.