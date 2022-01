Dood aangetroffen bewoner appartement VOC-kade is Italiaan Paolo Moroni (42)

De appartementen op de VOC-kade zijn net opgeleverd.

Het slachtoffer was een computeringenieur en woonde als expat in het pas recent opgeleverde appartementencomplex. Hij is geboren en getogen in het dorp Allumiere in de provincie Rome, ten noordwesten van de Italiaanse hoofdstad, waar hij aan de universiteit studeerde.

In meerdere Italiaanse media vertellen familieleden, de advocaat van de familie en de burgemeester van Alllumiere over de schok die het bericht over Moroni’s dood teweeg heeft gebracht.

‘Sereen en vredig’

De familie had tot in de week voor zijn dood contact met het slachtoffer, maar kon hem sinds zondag niet meer bereiken. Hij woonde sinds 2009 in Nederland, nadat hij eerder in Zwitserland en Duitsland had gewoond en gewerkt. Hij ontwierp als ingenieur onder meer computerapplicaties.

Een broer omschrijft hem in Italiaanse media als ‘sereen en vredig’. “Ik heb hem nooit verdrietig gezien.” Naasten speculeren over een verkeerd afgelopen ontmoeting in zijn huis of een fatale roofoverval, maar de Amsterdamse politie heeft nog weinig informatie verstrekt.

Moroni was pas een paar weken terug uit zijn geboortestreek in Italië, waar hij familie had bezocht en op afstand had gewerkt.

‘Donderslag bij heldere hemel’

Volgens de advocaat van de familie is ‘zeker sprake van moord’ en hopen de nabestaanden dat de dader of daders op camerabeelden zijn te zien. De burgemeester van het dorp noemt de gewelddadige dood van Moroni in de Italiaanse media ‘een donderslag bij heldere hemel’.

De Amsterdamse politie doet nog geen mededelingen over de voortgang van het onderzoek. Volgens de Italiaanse media wordt maandag autopsie verricht op het lichaam van Moroni. Zijn familie komt dinsdag naar Amsterdam.