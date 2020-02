Donovan D. en L’Houssaine A. vrijgesproken van poging doodschieten taxichauffeur

Beeld ANP

Donovan D. (29) en L’Houssaine A. (29), beiden telgen uit beruchte Amsterdamse families, hadden in de nacht van 30 op 31 oktober geborreld met twee vrouwen, onder wie de zus van een kopstuk uit één van de strijdende partijen in die onderwereldvete die al vele vooral jonge Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.

Omdat L’Houssaine voortdurend signalen krijgt dat ook hij op een dodenlijst staat, draagt hij een pistool bij zich ‘op kwetsbare momenten’.

Achtervolging op motorscooter

In de nacht van 30 op 31 oktober hadden de twee rond drie uur afscheid van de vrouwen genomen in West. Op de motorscooter die Donovan D. bestuurde en waarmee ze onderweg waren naar het Leidseplein, passeerden ze de vrouwen weer toen die bij de Overtoomse Sluis uit de taxi waren gestapt. Ze schreeuwden dat ‘die flikker’ ze had aangerand.

Het duo achtervolgde de hard weggereden taxi, over de Overtoom en later westwaarts. Uiteindelijk schoot L’Houssaine op de Houtmankade twee keer richting de taxi. Eén kogel raakte die tien centimeter boven een voorwiel, de andere miste.

Geen bewijs

De rechtbank ziet geen bewijs voor de gezamenlijke poging tot doodslag en D.’s drugshandel waarvoor justitie 5 en 4 jaar cel had geëist. Voor de rechters staat niet vast dat L’Houssaine schoot om te doden of bewust dat risico nam – aangezien hij naar de grond schoot.

L’Houssaine A. krijgt alleen een bescheiden celstraf voor het bezit van het pistool, waarmee hij schoot, Donovan D. wordt geheel vrijgesproken.