Donny van de Beek mist return tegen Apoel

Donny van de Beek. Beeld Soccrates

“Ik baal vreselijk,” zegt Van de Beek. “Komende week hoop ik duidelijkheid te krijgen hoe lang het gaat duren.”

Van de Beek, die in de belangstelling zou staan van onder meer Real Madrid, kende vorig seizoen een zeer succesvol jaar met Ajax en is ook deze voetbaljaargang goed begonnen. In alle wedstrijden begon hij in de basisploeg van Ten Hag. Hij scoorde daarin twee keer.