Dominique K. (26) erkent peilbaken te hebben gekocht waarmee Serdar Ay is gevolgd tot moord

Duikers zoeken naar het wapen dat werd gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay in oktober bij Hoekenes in Osdorp, in de buurt van Osdorper Ban. Beeld Nosh Neneh

K. stelt, in een deze week ingebrachte schriftelijke verklaring in de zaak tegen hem, dat zijn vriend Amir M. hem ‘op de chillplek bij basisschool Odyssee in Osdorp’ had benaderd om met hem naar een spyshop in Weesp te gaan. Daar moest hij het baken kopen.

Amir M. zou hem in de auto van diens broer naar de winkel hebben gebracht, waar hij van een briefje dat hij van M. had gekregen oplas wat hij precies moest bestellen – hetgeen hem zelf weinig zei.

Mazzeltje

Hij zou ‘500 à 600 euro’ contant hebben afgerekend. Hij zegt dat hem was gezegd dat het baken zou worden gebruikt om mensen te volgen die ‘geript’ (bestolen) zouden worden van een partij drugs. Als dat lukte zou hij ‘een boesjans’ krijgen (een mazzeltje).

‘Bij een tankstation bij de Sloterplas’ zouden ze vervolgens jongens hebben ontmoet die boos waren omdat het peilbaken nog niet was geïnstalleerd.

K. zegt dat hij daarna de telefoon wel eens bij zich heeft gehad waarmee het peilbaken was te volgen, maar dat hij die alleen in bewaring had en niet kon openen omdat hij het wachtwoord niet wist.

Dat kwam woensdag aan de orde tijdens weer een inleidende zitting in de zaak tegen K. Justitie beschuldigt hem van ‘een allesbepalende rol’ bij de moord op Ay. Die moord was vrijwel zeker een blunder van een dadergroep die een Amsterdamse dertiger van Marokkaanse komaf wilde liquideren die al van jongs af aan actief is in de onderwereld.

Geleend

Serdar Ay reed in de zwarte Volkswagen Polo van de crimineel, die hij had geleend om eten te halen. De daders moeten de Polo nauwgezet hebben kunnen volgen via dat peilbaken. Ay werd in die auto doodgeschoten 19 seconden nadat hij was gearriveerd op Vreedenhaven, waar hij beschoten werd.

Advocaat Arne Kloosterman van Dominique K. vroeg de rechtbank hem vrij te laten, maar dat verzoek wezen de rechters af.