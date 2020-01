Dolly Bellefleur en Anne Krul krijgen COC-prijs

De Amsterdamse dragqueen Dolly Bellefleur tijdens de voorleesmiddag voor peuters en kleuters in de openbare bibliotheek. Beeld ANP

Dolly Bellefleur krijgt de penning voor haar jarenlange, onvoorwaardelijke inzet voor de Nederlandse lhbti-gemeenschap. “Van Roze Zaterdag tot manifestaties op het Amsterdamse Homomonument en van optredens voor scholieren tot de Pink Christmas Kerkdienst: Dolly laat nooit verstek gaan en is als artiest en presentatrice altijd weer bereid om belangeloos haar medewerking te verlenen.”

Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter Ruud Douma. “Ook in haar columns, gedichten, theatershows, strips en zelfgeschreven liedjes toont Dolly zich een ware activist,” aldus het COC.

Anne Krul ontving de prijs voor veertig jaar baanbrekende inzet voor lhtbi-mensen van kleur. Als activist, feminist, beeldend kunstenaar en schrijver komt ze volgens het COC op voor lhbti-personen met een biculturele, migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze voert actie tegen hetero-normativiteit, racisme en knellende gendernormen.

Totaal overdonderd

De Ghanees-Nederlandse en tevens Amsterdamse Krul was ‘totaal overdonderd’ toen ze hoorde dat ze de prijs kreeg. “Ik raakte er een beetje verlegen door. Ik vroeg me meteen af: waarom ik? Ik ben wel erg actief geweest als vrijwilliger, maar plannen uitvoeren was nooit gelukt zonder de inzet van anderen.”

Haar meest recente bijdrage leverde ze aan de tentoonstelling ‘Nos tei’ – Papiaments voor ‘wij zijn er’ – in het IHLIA (voorheen het Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief) aan de Oosterdokskade. Die tentoonstelling vertelt over de geschiedenis van onder meer Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse lhbti’ers in Nederland.

De aanleiding daarvoor was een eerdere tentoonstelling van de IHLIA. “In die tentoonstelling, over 40 jaar emancipatie, was er niets te vinden over lhbti’ers van kleur. Dat wekte veel woede op, maar dat hebben we omgezet in actie.”

“Ik ben op mijn negentiende begonnen als een eigenwijze zwarte pot,” zegt Krul. “Dat was toen tegen conversietherapie. Het verhaal dat je van je geaardheid af kunt komen, maakt mensen ziek en gek. Dat is een grote leugen.”

Krul ziet de prijs vooral als erkenning van de biculturele lhbti-gemeenschap. Ze vindt het belangrijk om ‘inclusief te blijven’. COC-voorzitter Oosenbrug zei over Krul dat ‘haar onvermoeibare inzet haar geliefd maakt in de biculturele lhbti-gemeenschap, waar velen steun ervaren door haar werk’.

Betere opvang

Ook in de nabije toekomst blijft Krul niet stilzitten. “Ik hoop in te zetten op een betere opvang voor biculturele lhbti-jongeren.” Daar kunnen dan niet alleen jongeren terecht die uit huis moeten vluchten omdat ze niet geaccepteerd worden, maar ook cliënten van de jeugdzorg.

Dat plan komt niet uit de lucht vallen: Krul draagt de jongere generatie lhbti’ers een warm hart toe. “Als ik een aantal jonge mensen de afgelopen vijf jaar niet had ontmoet, dan zaten mijn persoonlijke archieven waarschijnlijk nog onder mijn bed,” zegt ze. “Die ga ik nog verder openen en ordenen. Er is een gat in het archief van de gehele biculturele lhbti-gemeenschap, en dat wil ik opvullen.”

De Bob Angelo Penning, ingesteld in 1991, is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. Onder anderen Erwin Olaf, Paul de Leeuw en Boris Dittrich zijn eerder in de prijzen gevallen. “Een mooie aanvulling in dat rijtje witte mannen,” zegt Krul.