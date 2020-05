Dolfijn Zafar maakt het goed in Amsterdamse haven

Zaterdagochtend is het dier in een haven bij Amsterdam aangekomen. Volgens de bemanning van het zeilende vrachtschip Tres Hombres zwom de dolfijn vanaf Bretagne actief mee en werd hij soms vergezeld door een tweede dier.

Het schip is bij IJmuiden de sluizen doorgevaren naar het Noordzeekanaal en de dolfijn zwom mee. Een team van SOS Dolfijn is ter plaatse. De stichting hoopte dat de dolfijn het zeilschip weer zou volgen uit Amsterdam, maar dat kan niet omdat het schip daar een tijdje blijft liggen.

Volgens de stichting is na het bestuderen van beeldmateriaal gebleken dat het om de bekende tuimelaardolfijn Zafar gaat die vaker voor de Franse kust is gezien in de buurt van mensen en schepen. In 2018 zocht het dier nog contact met zwemmers in een Franse haven.

Huidproblemen

Het dier moet weer naar open zee. Hij kan huidproblemen krijgen als hij lang in brak water zwemt, en het is ook de vraag of er genoeg vis voor hem is in de Amsterdamse haven. “We proberen het dier weg te lokken met een ander bootje, zodat hij terug kan zwemmen via het Noordzeekanaal. Dat leek even te lukken, maar de dolfijn draaide uiteindelijk toch weer om,” zegt een woordvoerder. Hij zal zelf de sluis weer door moeten zwemmen.

De hoop is dat het dier een ander schip de haven uit volgt. “Een wilde dolfijn vang je niet zomaar.” Een team van SOS Dolfijn monitort het dier. “Hij is volwassen, reageert alert en moet ook fit zijn want anders kun je niet drie dagen zwemmen.”

Het komt zelden voor dat er een dolfijn in Amsterdam zwemt. Af en toe duikt er een zeehond op, of een bruinvis, ‘maar dit is heel bijzonder’, volgens de woordvoerder.

