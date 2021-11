Doktersassistenten aangehouden voor handel in valse vaccinatiebewijzen

Beeld ANP

De politie stuitte op de handel tijdens een onderzoek naar verdovende middelen, waarover op dit moment geen verdere details vrijgegeven kunnen worden. In de loop van dat onderzoek kwamen zij twee vrouwen op het spoor die online adverteerden met gefraudeerde vaccinatiebewijzen. De vrouwen hebben tientallen mensen aan zo’n bewijs geholpen zonder dat die daadwerkelijk ooit een prik hadden gekregen. Per vaccinatiebewijs ontvingen ze tussen de 500 en 1000 euro.

De vrouwen konden via het registratiesysteem een QR-code aanmaken en aan mensen overhandigen, met daarbij een ingevuld vaccinatiepaspoort met stempels van de dokterspraktijk.

De politie gaat ervan uit dat de verdachten niet nog met anderen samenwerkten. Er volgt wel verder onderzoek naar de klanten die zo’n valse registratie kochten. De vrouwen zijn dinsdagavond en woensdag aangehouden; ze worden momenteel verhoord.

Cybercriminelen

Het is niet het eerste voorbeeld van handel in valse QR-codes. In september werd een aantal GGD-medewerkers op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen. Ook zij zouden op aanvraag valse QR-codes hebben aangemaakt. Er werd aangifte gedaan en een 20-jarige man uit Alphen aan de Rijn is aangehouden.

Eind oktober besloot het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek in te stellen naar het uitlekken van ‘sleutels’ voor QR-codes. Deze geheime codes worden gebruikt om te controleren of een QR-code echt is. Aanleiding hiervoor was dat cybercriminelen een geldige QR-code hadden aangemaakt op naam van Adolf Hitler.

