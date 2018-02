Dokters willen alle ziekenhuizen in de stad rookvrij

De organisatie Amsterdams Rookalarm, waarmee artsen en instanties als de GGD en Jellinek zich sterk maken voor een rookvrije toekomst, heeft de bazen van de ziekenhuizen opgeroepen om een algeheel rookverbod in te stellen.



Nu is roken in het ziekenhuis al wel verboden, maar er zijn nog altijd faciliteiten rond het gebouw waar kan worden gerookt.



'Wij vinden dat dit moet stoppen. Kinderen en patiënten moeten niet met rook worden geconfronteerd op het moment dat ze voor hun gezondheid naar het ziekenhuis gaan,' schrijft het Rookalarm in de brief.



Bovendien komt het de behandeling ten goede als de patiënt niet rookt.



Volgens David Koetsier van het Rookalarm is het nog ingewikkeld om het verbod erdoor te krijgen. "Er zijn natuurlijk ook specialisten die zelf roken. Die zitten hier misschien niet op te wachten."



Ton Wurtz van de stichting Rokersbelangen vindt het plan slecht voor patiënten, bezoekers, maar ook voor de artsen. "Het is toch een ziekenhuis, daar komt veel spanning en stress bij kijken. Mensen hebben dan een uitlaatklep nodig."



Het Rookalarm vindt dat er een goed alternatief moet komen: patiënten en medewerkers moeten nicotinepleisters krijgen.



