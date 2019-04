Dokters naarstig op zoek naar betaalbare praktijk

In Amsterdam-Zuid dreigen twee huisartsenpraktijken, met bij elkaar opgeteld achtduizend patiënten, op straat komen te staan. Ook in het centrum zoeken artsen naar nieuwe huisvesting, zonder succes. De huren zijn te hoog.



De Stadsloods, die bedrijven en instellingen helpt bij hun zoektocht naar onderkomens, herkent het probleem. "Vorig jaar hebben 46 maatschappelijke organisaties zich bij ons gemeld," zegt Aukje Teppema. "Dit zijn huisartsen, maar ook fysiotherapeuten en kinderdagverblijven. De prijzen op de vastgoedmarkt zijn flink gestegen, dus ik zie dat deze partijen moeilijk landen."



Mark van Loosdrecht begeleidt al twaalf jaar maatschappelijke organisaties op de vastgoedmarkt en is nu in de weer voor een huisartsenpraktijk in het centrum. Hij merkt dat de zoektochten naar nieuwe ruimtes onmogelijke missies zijn geworden door de hoge prijzen.



In Noord en Nieuw-West lukt het misschien nog, maar huisartsen uit Zuid kunnen daar niet heen verhuizen. Ze moeten dicht bij hun patiënten zitten, zodat ze in noodgevallen snel ter plaatse zijn. "Dan kan je niet de halve stad door scheuren," zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenkring.



Volgens haar is de nood hoog. Uit een nog niet gepubliceerde enquête blijkt dat meer dan de helft van de artsen hun praktijk te klein vindt. De afgelopen jaren is veel zorg overgegaan van ziekenhuizen naar huisartsen, die hierdoor meer ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld voor praktijkondersteuners die helpen bij controles.



Huisvestingskosten

Die extra ruimte is in Amsterdam schaars en onbetaalbaar. Probleem is dat Amsterdamse huisartsen van de zorgverzekeraars dezelfde vergoeding krijgen voor huisvesting als hun collega's in bijvoorbeeld Limburg, Drenthe en Groningen, terwijl de huren hier veel hoger zijn.



Ter illustratie: in Zuid betalen huisartsen 400 euro per vierkante meter per jaar, terwijl ze van de zorgverzekeraar 140 euro per vierkante meter vergoed krijgen.