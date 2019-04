Doelwit handgranaat is woordvoerder Nasr Moskee

Hij is eerder bedreigd, waarschijnlijk omdat hij een dodengebed weigerde voor Sarah L. en haar dochter die in Syrië omkwamen bij een Amerikaans bombardement.



De handgranaat is vrijdag in de loop van de dag meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst. De handgranaat was aan een van de brievenbussen bij de ingang van een wooncomplex geplakt.



Afgezet

De Nasr Moskee bevestigt tegenover Het Parool dat Bouakili op het adres in Amsterdam woont.



De straat was voor een groot gedeelte afgezet met rode linten. De nabije omgeving was met hekken zo ver afgezet dat in de buurt komen onmogelijk was. Alle winkels aan het eind van de straat bij de Oostenburgergracht waren vrijdag gesloten.



De politie doet verder onderzoek naar de vondst.