Doelpuntrijk gelijkspel in oefenduel AFC

Amateurvoetbal

Tweededivisionist AFC heeft een oefenwedstrijd tegen Odin'59 met 4-4 gelijkgespeeld. Koen Bosma (twee), Mathijs Jesse en Yordi Teijsse maakten op sportpark Goed Genoeg tegen de derdedivisionist uit Heemskerk de doelpunten voor AFC. Teijsse miste ook een strafschop.



AFC speelde eerder in de voorbereiding met 2-2 gelijk tegen Almere City en verloor met 3-2 van DVS'33 uit Ermelo. Alleen van een gelegensheidselftal werd tijdens een trainingskamp in Italië door het team van nieuwe coach Ulrich Landvreugd met 11-0 gewonnen. AFC speelt op 25 augustus de eerste competitiewedstrijd in de tweede divisie uit bij Kozakken Boys in Werkendam.



Basketbal

Katie Bussey keert na vijf jaar terug bij de basketbalsters van Loon Lions. De 28-jarige Amerikaanse speelde eerder in het seizoen 2012-2013 bij de club uit Landsmeer. Lions won dat seizoen de landstitel, de beker en de supercup. Bussey had met gemiddeld 20 punten en meer dan 5 rebounds per wedstrijd een groot aandeel in het succes. Guard Bussey speelde na haar vertrek uit Landsmeer in Zweden en Duitsland.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben geen averij opgelopen in de strijd om de koppositie in de hoofdklasse. De ploeg van coach Charles Urbanus won deze speelronde drie keer van Storks uit Den Haag: 5-1, 6-2 en 13-4. Derde honkman Rodney Daal had met vier honkslagen waaronder een tweerun homerun een belangrijk aandeel in de 13-4 zege van zondag. Pirates blijft door de drie overwinningen in het spoor van koploper Neptunus. De Rotterdamse club heeft een punt meer dan Pirates.