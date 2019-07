Doek voor garage Kempering in Zuidoost valt

De garage Kempering staat al bijna tien jaar leeg en werd in toenemende mate een doorn in het oog van de buurt. Beeld Dingena Mol

Een verkenning in de markt heeft uitgewezen dat behoud van de garage geen haalbare kaart is, aldus De Jager. “Het inpassen van de garage in de geplande nieuwbouw kost ontzettend veel extra geld. Dan praten we over miljoenen euro’s. Het is gewoon te duur.”

Het sloopbesluit voor de garage ligt al jaren klaar, maar het afgelopen jaar werd nog een ultieme poging ondernomen om Kempering van de sloopkogel te redden. Van verschillende kanten werd gepleit voor behoud van het cultureel erfgoed.

Ook het bestuur van Zuidoost had op een andere uitkomst gehoopt. “Wij hadden graag gezien dat de parkeergarage had kunnen blijven staan,” liet De Jager weten. “Maar als er in financieel opzicht geen gezond plan te maken is, houdt het helaas op.”

Het stadsdeel wil trouwens dat de contouren van Kempering na de sloop een plek krijgen in de nieuwbouw. In de aanbesteding zal aan projectontwikkelaars worden gevraagd elementen van het karakteristieke gebouw te verwerken in een ontwerp.

Op de strook aan de Karspeldreef moeten ruim honderd woningen worden gebouwd, plus een verzamelgebouw voor sociaal-culturele voorzieningen en horeca. Over de precieze invulling van het plan wordt nog gesproken met de bewoners van de K-buurt.

De liefhebbers van de betonnen kolos hebben nog een klein jaar om afscheid te nemen. Het stadsdeel is nog in gesprek met de pinkstergemeente in het gebouw over een vervangende ruimte, en ook met de krakers moeten afspraken worden gemaakt over hun vertrek.