Doek valt voor nieuwe hotels in de stad: ‘Bouw economisch niet langer haalbaar’

Het herstel van bestaande Amsterdamse hotels zal bovendien veel langer duren, dan in de rest van het land. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers vrijdag in een rapport over de hotelcrisis.

In heel Amsterdam kunnen nog zo’n dertig hotelplannen worden uitgevoerd, omdat ze zijn goedgekeurd voordat het stadsbestuur in 2017 een vrijwel volledige hotelstop afkondigde. Een deel van die projecten is al in aanbouw of net opgeleverd.

“Er zullen minder hotels bijkomen in Amsterdam,” zegt Joost Mees, die de hoteltak van Colliers leidt. “Daar stuurde de gemeente al op aan, maar dat wordt door corona versneld. Van de hotelprojecten die nog mogelijk zijn, is een hoop niet langer economisch haalbaar. De bouwkosten dalen immers niet, integendeel.”

Herstel duurt langer

De ruim 524 bestaande hotels in Amsterdam en omgeving, goed voor 12.000 arbeidsplaatsen, staat bovendien nog lang crisis te wachten. Het herstel van de Amsterdamse hotellerie duurt volgens Colliers zeker een jaar langer dan in de rest van het land.

Het wegblijven van buitenlandse toeristen en zakenreizigers treft de hoofdstad veel zwaarder dan de rest van het land. Normaliter is 85 procent van de hotelgasten in Amsterdam van buitenlandse herkomst. Maar het aantal buitenlandse boekingen kelderde vorig jaar in de eerste negen maanden landelijk naar 10 miljoen - in heel 2019 waren dat er 30 miljoen. Vooral Amerikanen en Aziaten lieten het afweten.

Dat werd maar voor een deel gecompenseerd door Nederlanders. In de zomermaanden boekten landgenoten bijna 8 miljoen overnachtingen, 13 procent meer dan in de zomer van 2019. Mees: “Maar mensen gingen vooral een weekendje weg naar de kuststreek of naar natuurgebieden, buiten de Randstad.” Sommige steden profiteerden wel. “Den Haag bijvoorbeeld springt er echt uit, met afgelopen zomer meer bezoekers dan in 2019, vanwege de combinatie stad, duinen en zee. Rotterdam en Utrecht kwamen ook beter terug.”

Toeristen tegengehouden

Amsterdam staat helemaal achteraan, met in de afgelopen zomer nog niet de helft van het aantal overnachtingen van de zomer van 2019. Volgens Mees komt dat ook door oproepen uit de politiek om drukke plaatsen te mijden, onder meer van burgemeester Halsema, die tot woede van hoteliers in mei opriep ‘buitengewoon terughoudend te zijn bij het stimuleren van nationaal en internationaal verkeer’. “Daarmee voelden binnenlandse toeristen zich tegengehouden als ze naar Amsterdam wilden,” zegt Mees. “Dat heeft de stad zwaar getroffen.”

In Amsterdam zijn volgens Colliers in 2020 maar 6,9 miljoen overnachtingen geboekt, terwijl dat er in 2019 nog 18,4 miljoen waren. Daardoor was een hotelkamer in de hoofdstad gemiddeld maar 29 procent van de tijd bezet. Normaliter ligt dat boven de 80 procent. Tijdens de huidige lockdown is de bezettingsgraad weer onder de 5 procent gezakt.

Herstel

Als de economie na de lockdown geleidelijk op gang komt, zal Amsterdam volgens Colliers door het structureel lagere aantal zakelijke reizigers en de langdurige reisrestricties pas in 2023 weer terug op het precoronaniveau komen. Maar als de huidige beperkingen blijven gelden, dan wordt 2021 volgens Colliers zelfs slechter dan 2020, met maar 5,6 miljoen overnachtingen. Dan is er op zijn vroegst pas in 2024 herstel.

Het duurt volgens Mees daarna nog wel een tot twee jaar voordat de hotellerie de schade van de crisis heeft weggepoetst. “De bezettingsgraad zal nog langer laag blijven en de kamerprijs blijft onder druk staan. Hotels in Amsterdam zullen een tijd lang met prijzen stunten.”