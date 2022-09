Dodenlijst? Liquidaties? Welnee. Justitie heeft alle moordverdachten verkeerd begrepen

De uitvaart van Etou's Belserang, voormalig president van motorclub Satudarah. Nadat hij waarschijnlijk meerdere moordplannen had overleefd, overleed hij in 2021 aan hartfalen. Beeld Joris van Gennip

Daar zaten ze dan, zes tot acht jaar nadat ze volgens justitie een trits liquidaties hadden beraamd – waarvan het niet kwam of die mislukten.

Onderwereldoorlog vanaf 2012

Zeven spelers uit één van de kampen die elkaar gewapenderhand naar het leven stonden in de Amsterdamse onderwereldoorlog vanaf 2012, hadden zich naar de Amsterdamse rechtbank laten brengen. Aangevoerd door Benaouf ‘Ben’ A. (38) en Hamid ‘Bugs’ A. (33), al zien ze voor zichzelf veel bescheidener rollen dan de officieren van justitie ze toebedelen.

Tekenend is het deeldossier over de verdenking dat enkele verdachten 75.000 euro zouden hebben aanbetaald aan ‘de tattookillers’ die Satudarahkopstuk Etou’s Belserang en David ‘Damascus’ H. zouden moeten laten doodschieten.

Justitie ziet een verzameling foto’s van Benaouf A. als een soort dodenlijst, zoals een medeverdachte óók een vergelijkbare dodenlijst zou hebben: ‘el listo’.

‘Ben’ A. geeft toe dat hij vanuit detentie jarenlang versleutelde berichten verstuurde via de smartphones die hij daar stiekem had, maar hij geeft aan die berichten een heel andere draai: ze hebben niets met moorden van doen.

Zo was hij niet in de weer met aanbetalingen van een ton dan wel ‘75 kop’ (75.000 euro) aan twee prominente ‘tattoos’ die hij uit detentie kende, voor die moorden op Belserang en ‘Damascus’, maar draaiden die om een soort oplichting van zijn eigen groep, die hem nog 380.000 euro schuldig zou zijn geweest.

Foto’s en ‘pap’

Medeverdachte Abdelghafour L. (43) moest van ‘Ben’ wel foto’s ophalen waarop onder anderen die twee vermoede doelwitten stonden, maar dat was omdat hij moest weten welke rivalen een gevaar konden vormen als L. bij hem op bezoek kwam in de gevangenis. Volgens andere berichten moest hij ‘pap’ brengen (straattaal voor papieren, geld) en een foto, maar die berichten koppelt justitie volgens de verdachten ten onrechte aan elkaar.

Officier van justitie Aidan van Veen: “Dus volgens u was u vier van uw oude vrienden aan het oplichten? Dat lijkt niet heel waarschijnlijk in het licht van de rest van het dossier.” Daaruit rijst het beeld van nauwe banden tussen gedetineerde en niet-gedetineerde hoofdrolspelers.

Benaouf A.: “Het ging mij erom dat ik mijn geld zou terugkrijgen.” Van Veen: “Dan ligt het bij u om aannemelijk te maken wie de tussenpersoon dan was die dat geld moest krijgen.” Benaouf A. noemde de hele dag geen namen: “Ik heb alleen het geld gepakt. Verder is er niets gebeurd en zou er nooit wat gebeuren. Geen liquidaties of zo.”

Als gesproken werd over een lijst van mensen die ‘we moeten kieren’, was dat een running gag over seks met vrouwen, van wie A. de namen niet wilde noemen.

‘De zusjes’

Zo ging het ook bij de bespreking van het dossier over de vermoede voorbereidingen van de moord op de broers Chahid en Chafik Yakhlaf (denigrerend aangeduid als ‘de zusjes’) eind 2015 bij shishalounge Le Scenario in de Utrechtse Amsterdamsestraatweg. Aan de overkant van de straat werden 2 kalasjnikovs gevonden nadat een van de broers in paniek de politie had gebeld.

Volop berichtenverkeer lijkt over een moordplan te gaan, waarvoor een gewezen medegedetineerde van Benaouf A. zou zijn ingeschakeld – die daarvoor van de rechtbank 9 jaar cel kreeg en van het hof zelfs 10 jaar.

Benaouf A. haat de broers inderdaad, de ‘ondankbare honden’ met wie hij ooit vakantie vierde op Ibiza, maar dat wil niet zeggen dat hij ze dood wilde hebben. Dat hij schreef dat hij de broers ‘ging neuken’ moest uiteraard niet letterlijk worden genomen (‘ik ben hetero, meneer de rechter’). Het betekende evenmin ‘vermoorden’.

Benaouf A.: “Ik haat wel mensen, maar heb daar geen consequenties aan verbonden.” Hier was sprake van een incasso. De ex-medegedetineerde moest twee personen onder druk zetten en ‘geld pakken’.

Zo ging de openingsdag van het proces heen met geharrewar over de vele berichten die voor justitie boekdelen spreken, maar die de aanklagers volgens de verdachten en hun advocaten verkeerd interpreteren. Dinsdag gaat de zaak verder.