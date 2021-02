Dodelijk treinongeval Nieuw-West: ‘14-jarige jongen liep langs het spoor’

Beeld ANP

Een politiewoordvoerder laat weten dat twee tieners rond 21.30 uur vermoedelijk langs het spoor liepen en dat een jongen door een passerende trein is geschept. De andere jongen schakelde hulp in, waarna hulpdiensten het stoffelijk overschot van de 14-jarige aantroffen. Wat de jongens na het ingaan van de avondklok bij het spoor deden, is niet bekend.

Een woordvoerder van de NS bevestigt de aanrijding. De inzittenden van de betreffende trein werden geëvacueerd en teruggebracht naar station Amsterdam Centraal.