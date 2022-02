Dodelijk slachtoffer schietpartij Oost is Rodney Mijnals. ‘Hij was er een van de buurt’

Bij een schietpartij in een woning in de Fizeaustraat zaterdag overleed de 41-jarige Rodney Mijnals. Beeld ANP

“Ik ben er wel van geschrokken,” zegt Ismail Taskopru, uitbater van de Buurtsuperman in de Fizeaustraat. “Rodney was een beste jongen. Hij zat altijd buiten. Heel Amsteldorp kende hem.” De winkel van Taskopru ligt tegenover de woning waar zaterdagavond de 41-jarige Rodney Mijnals werd doodgeschoten.

De schietpartij vond plaats iets na half negen ’s avonds in de woning van Mijnals. Omwonenden hoorden een paar knallen. In de Dulongstraat troffen buurtbewoners de 21-jarige Rickey aan. Hij bleek in zijn arm te zijn geschoten. Aanvankelijk werd hij door de politie als verdachte aangemerkt maar inmiddels geldt hij als getuige, zo stelt een politiewoordvoerder.

“Ik heb de vader van Rickey gesproken,” vertelt een buurtgenoot met lange dreadlocks. “Hij heeft me verteld dat zijn zoon twee keer geopereerd is. Hij heeft het gelukkig overleefd.”

Clubhuis

Voor de woning van Mijnals liggen een paar bloemen. Terwijl aan de overkant van de straat twee rechercheurs de woning van Mijnals binnengaan, vertelt de man met de dreadlocks met een kop koffie in zijn hand wat er volgens hem op de fatale avond gebeurd is. “Ik hoorde dat er ’s middags ruzie is geweest, waarover weet ik niet. In de avond is er iemand naar de woning van Rodney gegaan en heeft hem geschoten. Ricky was daar toevallig en is ook geraakt. Het huis van Rodney was een soort clubhuis.”

Meer bewoners van Amsteldorp kennen de woning als de zoete inval. Bij Rodney stond de deur altijd voor iedereen open. “Als het mooi weer was, zette Rodney altijd twee stoelen op het stoepje voor zijn voortuin en ging hij daar bier zitten drinken,” zegt een zwager van winkeleigenaar Taskopru. “De andere stoel was bestemd voor wie er gezellig naast hem wilde zitten. In de zomer stonden er vaak heel veel mensen. Hij was altijd heel vriendelijk.”

Zowel de buurman links als de buurman rechts van Rodney zegt nooit overlast van hem te hebben gehad. “Hij zat in de WAO. Hij had twee honden, die waren alles voor hem,” zegt een van hen. “Hij woonde hier eerst met zijn moeder. Nadat zij overleed is hij er blijven wonen. Toen werd het wel wat drukker met mensen. Maar hij was een goeie man. Hij ging nog heel vaak bloemen leggen bij haar graf op de Nieuwe Ooster.”

‘Een van de buurt’

Een buurvrouw heeft het er wel over dat Rodney aan de drank was. Daarnaast vertelt ze dat hij in het verleden een tijdje in de gevangenis zat. “Hij had een litteken in zijn gezicht. Hij was lang geleden een keer in zijn gezicht gekapt met een mes bij een ruzie,” weet een van de mannen bij de Buurtsuperman te vertellen.

Twee medewerkers van het nabijgelegen kinderdagverblijf vertellen dat ze altijd een praatje met Mijnals maakten tijdens hun middagpauze. “Ik ga hem wel missen.” Dat gevoel lijkt breed gedragen te worden. “Rodney was er een van de buurt. Hij verdiende niet om zo dood te gaan.”