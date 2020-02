Dodelijk slachtoffer op bouwplaats Westpoort

Op de Conakryweg vinden al langere tijd werkzaamheden plaats. Beeld Google Streetview

De arbeidsinspectie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. De werknemer van een bouwbedrijf is onder een instortend muurtje van zes bij vier meter gekomen en heeft dit niet overleefd. Het ongeval gebeurde ongeveer rond 14.00 uur.

Voor zover bekend zijn er geen andere gewonden gevallen door het instorten van de betonnen muur. Brandweer, politie en ambulancediensten waren snel aanwezig om eerste hulp te verzorgen.