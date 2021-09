Dodehoekles basisscholen: ‘Nu vind ik het minder eng’

Kinderen van de basisschool De Driemaster krijgen dodehoeklessen. Beeld Eva Plevier

“Wie weet waar de dode hoek van een vrachtwagen zit?” Janneke Dijkstra van Verkeer en Meer staat vandaag namens opdrachtgever Verkeersplein Amsterdam voor groep 8 van basisschool De Driemaster in Noord, om dodehoeklessen te geven aan kinderen die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Een stuk of acht vingers schieten de lucht in.

Als iemand een goed antwoord geeft, mag hij of zij op een speelgoedvrachtwagentje aangeven waar die plek precies is. Achter de vrachtwagen, bijvoorbeeld, of direct naast de cabine, kan de chauffeur je niet zien. “En ook niet als je eronder ligt,” roept een meisje achter in de klas. “Waarom worden die dingen eigenlijk gebouwd als het zo gevaarlijk is?,” vraagt een jongetje voorin zich af. Dijkstra: “We hebben zoveel afval in de stad, met de kruiwagen schiet dat niet op.” De belangrijkste regel: blijf rechts en op ruime afstand – minimaal drie meter – achter de vrachtauto.

Verminderen

Een jaar geleden, in september 2020, overleed de toen 31-jarige Tessie Pessers na een aanrijding met een vrachtwagen, op de Jan van Galenstraat. In 2020 waren er landelijk 23 dodelijke verkeersongevallen waarbij een vrachtauto of bestelbus betrokken was, volgens cijfers van Veilig Verkeer Nederland. “Wij willen het aantal ongelukken met vrachtwagens, en specifiek de dode hoek, verminderen,” zegt Dijkstra. “Naast dodelijke slachtoffers, zijn er ook veel ernstige ongelukken met een levenslange handicap als gevolg.”

Daarom begon Verkeersplein Amsterdam zes jaar geleden samen met de gemeente Amsterdam met dodehoeklessen op basisscholen. Dit jaar bezoeken ze veertig Amsterdamse scholen. Het blijft niet bij een theorielesje in de klas: buiten staan afvalmannen Ronald van Thal en Sander Kunst te wachten, mét hun vrachtwagens. De opwinding onder de scholieren is voelbaar, zodra ze horen dat ze zelf de cabine in mogen.

Camera’s

Voor Koray (11) was dat het leukste moment van de dag. “Je zit op zo’n heel grote stoel en kan alles controleren in de spiegels. Ook waar je iemand niet kan zien.” De 11-jarige Rindert zegt dat vrachtwagenchauffeurs eigenlijk meer zien dat hij had gedacht, dankzij camera’s in de dode hoeken. “Maar die hebben niet alle vrachtwagens,” waarschuwt chauffeur Van Thal.

Koray vindt het niet eng om naar school te fietsen, want hij hoeft alleen maar over fietspaden. Maar straks, als hij naar de middelbare school gaat, zal hij vaker door het verkeer met auto’s fietsen. “Dat is best spannend, maar na deze les vind ik het minder eng. Ik moet gewoon uitkijken voor de dode hoek en zorgen dat de chauffeur me ziet.”

Ook Emma (11) gaat nu geruster op pad. “Ik wist niet dat vrachtwagens een fietsenvanger hebben tussen de wielen. Dat is zodat je niet onder de vrachtwagen kan komen met je fiets. Dat vind ik wel geruststellend.” Zoals Van Thal het zegt: “Het is niet zo dat je heel bang moet zijn voor een vrachtwagen. Het is wél zo dat je heel goed moet opletten.”

Hebben de kinderen weleens spannende situaties met vrachtwagens meegemaakt? Ja, zegt er één. “Er stond er opeens één naast me en ik wist niet wat ik moest doen. Toen ben ik met mijn fiets de berm ingegaan.” Chauffeur Kunst: “Dat heb je heel goed opgelost. Je kan ervanuit gaan dat een chauffeur jou heeft gezien als die bij het verkeerslicht komt aanrijden, maar als je je onveilig voelt, kun je altijd de berm in of de stoep op.”

Van Thal en Kunst merken dagelijks hoe belangrijk het is dat kinderen – én volwassenen – zich bewust zijn van de risico’s. Kunst: “Er zijn kinderen die tussen auto’s en vrachtwagens doorrennen, vaker dan je zou denken.” Van Thal: “Wij letten heel goed op, maar uiteindelijk neem je samen deel aan het verkeer. Ik hoop dat de kinderen ook aan hun ouders doorgeven wat ze vandaag geleerd hebben.”