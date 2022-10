Dode vrouw gevonden in Amsterdam, vermoedelijk vermiste Jane Johnsen

Beeld Joris van Gennip

De politie meldt dat woensdag een 53-jarige man zonder vast woonadres is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Johnsen. De man wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van de persoon die is aangetroffen in de woning.

De 65-jarige vrouw werd ergens rond 10 september voor het laatst gezien, aldus verklaringen van bekenden van haar. In een persbericht van de politie van donderdagmiddag werden ‘ernstige zorgen’ geuit. Hierin werd al genoemd dat Johnsen mogelijk slachtoffer was geworden van een misdrijf.