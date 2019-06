Dode na schietincident Noord

De politie kreeg rond 21.20 de melding dat er geschoten werd aan de Papaverweg. Beeld Marc Kruyswijk

De politie kreeg rond 21.20 de melding dat er geschoten werd. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en overleed even later ter plekke. Medische hulp mocht niet meer baten.

De kruising is afgezet en de politie doet sporenonderzoek. Ook zoekt de politie zowel ‘op de grond als in de lucht’ naar de schutter.

Na het schietincident zocht de politie via Burgernet naar een een zilverkleurige BMW met een Belgisch kenteken, beginnend met een 1. Later op de avond werd een vergelijkbare auto aangetroffen op de Wibautstraat in Zaandam. Ook daar doet de politie uitgebreid onderzoek.

Schietincident Papaverweg Beeld Marc Kruyswijk

Op de Papaverweg in Amsterdam Noord heeft rond 21.20 uur een schietincident plaatsgevonden, waarbij één slachtoffer zwaargewond is geraakt. Medische hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. [1/2] Politie Amsterdam eo