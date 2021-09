Dode man aangetroffen op Museumplein

Beeld Raounak Khaddari

Een verkeersregelaar zegt de man maandag nog gezien te hebben op het Museumplein. “Het was een man met koffer. Hij heeft zich opgefrist bij de kraan naast een dixie en is toen verder gaan lopen.” Buurtbewoners zeggen dat de man bekend stond om het verzamelen van lege flessen in de buurt die hij inleverde bij de supermarkt.

Normaal rijden trams 2, 5 en 12 langs het plein, maar die werden tot afgelopen maandag omgeleid wegens werkzaamheden aan de tramrails. Sinds maandagochtend rijdt de tram weer, zegt een woordvoerder van het GVB. Wel was er nog een kleine afgezette bouwplaats bij de rails. Verkeersregelaars zeggen in de buurt daarvan een plas bloed gezien te hebben.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de doodsoorzaak van de man nog onbekend is en dat daar onderzoek naar wordt gedaan. De familie van de man wordt geïnformeerd over zijn overlijden. Het plein is gedeeltelijk afgezet voor onderzoek en het tramverkeer wordt omgeleid. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend.

