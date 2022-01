Dode man aangetroffen in water bij Duivendrechtsekade

Beeld Joris van Gennip

Een woordvoerder zegt dat de politie donderdagmiddag een melding ontving over het stoffelijk overschot van een persoon in het water nabij de afrit A10 en een industrieterrein. Over de toedracht en de identiteit van de man is nog niets duidelijk. “We gaan onderzoeken wie dit is en of er sprake is van strafbare feiten. Op dit moment houden we alle scenario’s open.”