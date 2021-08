Dode hond gevonden in Sloterparkbad

De Sloterplas. Beeld Floris Lok

Twee jongens dobberden afgelopen dinsdagavond met een bootje in het buitenbad van het Sloterparkbad aan de President Allendelaan in West. Ze troffen in het water langs de steiger een dode hond aan. De jonge hond had een lint om zijn nek.

Volgens de politie is het mogelijk dat de hond met opzet in het water is gedumpt. Zij zoekt dringend naar getuigen, onder wie de twee jongens die de hond hebben gevonden.