Dode gevonden na woningbrand in Amstelveen

De brandweer werd rond 02.00 uur gewaarschuwd over de brand in het appartementencomplex aan de Meander. Het vuur woedde in een appartement op de vijfde verdieping. Waar exact in het appartement de brand was, weet de woordvoerder niet. Nadat het vuur was geblust, werd het slachtoffer gevonden. Of het gaat om de bewoner, is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.

Vanwege de brand moesten zo’n twintig omwonenden tijdelijk hun woning uit. Zij werden opgevangen in een politiebureau, maar konden korte tijd later weer terugkeren naar hun woning.