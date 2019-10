Dode en zwaargewonde bij schietpartij in West, verdachte aangehouden

Op het Hugo de Grootplein in West heeft woensdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Een verdachte is aangehouden op de Admiraal de Ruijterweg. Daarbij heeft de politie schoten gelost.

Eén van de slachtoffers is overleden. Volgens de politie zijn de verwondingen van de ander ernstig.

Op de Admiraal de Ruijterweg is de mogelijke vluchtauto gevonden. Bij de arrestatie zijn volgens de politie waarschuwingsschoten gelost. Volgens de politie ging het om een grijze Volkswagen met een Belgisch kenteken.

Een getuige meldt dat de schietpartij op het plein plaatsvond voor de deur van pizzeria La Piccola Baracca.

Een medewerker van bakkerij Westerbos, gelegen naast La Piccola Baracca, was aan het werk toen ze ineens vier harde schoten hoorde. “Pang, pang, pang, pang. Ik sta nu nog te trillen op mijn benen. Ik schrok me dood, ik durfde niet naar buiten te gaan. Er brak paniek uit op het plein, de vrouw van die man die werd neergeschoten, begon hard te gillen. De politie was er snel, het plein werd afgezet, iemand ging direct achter de dader aan.”

Zowel de Admiraal de Ruijterweg als het Hugo de Grootplein is afgezet. Bussen en trams rijden om.

De aanhouding van een van de verdachten.