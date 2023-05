Dode en twee gewonden bij steekpartij op festival Solid Grooves in Westelijk Havengebied

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens getuigen brak even na 21.00 uur een grote vechtpartij uit waarbij een of meerdere wapens werden getrokken. In de schermutselingen raakten drie mannen gewond. Een van hen werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere twee werden eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze er momenteel aan toe zijn, is niet bekend.

De politie was met de ambulancediensten snel ter plaatse en doet nog onderzoek. Ze roept getuigen op om zich te melden. Op het festivalterrein aan de Donauweg konden twee mannen worden aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij.

Bij een #steekpartij op de #Donauweg in #Amsterdam is een man van 21 jaar om het leven gekomen en raakte er twee mensen gewond. De politie hield niet veel later twee verdachten aan. Het #steekincident vond op het festivalterrein plaatst waar het festival Solid Grooves gaande was.… pic.twitter.com/fIKEq6CP8g — Kyrlian (@Kyrliandebot) 28 mei 2023

Update zaak-Donauweg: één van de drie slachtoffer van het steekincident is ondanks de medische bijstand aan zijn verwondingen overleden. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Was u getuige of heeft u beelden? Deel deze met ons, bel 0900-8844. pic.twitter.com/HprqQMwMol — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 28 mei 2023

