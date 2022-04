Dode door uitslaande brand in Nieuw-West, woningen ontruimd

Beeld ANP / Inter Visual Studio

Drie andere mensen hadden rook ingeademd en liepen lichte verwondingen op, meldt de brandweer. Ze zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn zestien omliggende woningen geëvacueerd. Ongeveer veertig mensen moesten hun woning verlaten. Zij zijn elders opgevangen. Een deel van de woningen is inmiddels weer vrijgegeven.

Vlammenzee

De 48-jarige Archie moest halsoverkop met z’n 10-jarige zoon en twee andere kinderen om vier uur ‘s nachts het bed uit. In het blok rechts van hem brak de brand uit, hij heeft nog geen idee hoe dat kon gebeuren. Vrijdagochtend staat hij in zwart trainingspak buiten het pand, zijn zoon vertaalt van het Spaans naar het Nederlands. De twee andere kinderen slapen op de bank.

“Op het balkon zag ik de vlammenzee rechts,” vertelt hij. “Binnen vijf minuten was de politie er.” Hij heeft zo’n 2,5 uur buiten gewacht, maar er werd al snel koffie en thee geregeld, dus al te onaangenaam was het niet. Sowieso had hij het niet het zwaarst te verduren, daar zijn huis onbeschadigd is gebleken, en hij ook twee buurvrouwen met kind zag toekijken hoe hun huis in vlammen opging.

Gewekt door buren

Zijn 33-jarige bovenbuurman werd gewekt door de buren, die op zijn voordeur klopten. De brand rook hij binnen niet. De nacht had voor hem een extra nare bijsmaak. “De laatste keer dat ik zo halsoverkop mijn papieren moest pakken, was toen ik vluchtte uit Irak en Syrië.“

De brand ontstond rond 04.00 uur op de bovenste etage van het complex en is inmiddels geblust. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Nog onduidelijk is wie het slachtoffer is en of diegene een bewoner van het pand was. Wel weet de brandweer zeker dat er geen andere mensen vermist zijn in het pand.

De volledige namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.