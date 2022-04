De persoon die gewond raakte bij het schietincident is overleden. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving tussen 11:30 en 12:00 uur wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844. Op het moment dat er meer informatie te delen is, melden wij dat via dit account. https://t.co/iWj4TmYg3s