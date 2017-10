Dode bij Amsterdamse politieactie in Limburg

Wat die zaak precies inhoudt kon een woordvoerder nog niet zeggen. Wel was er op meerdere plekken in Nederland politieinzet, onder leiding van het Amsterdams Parket. Omdat er door agenten geschoten is wordt de zaak overgedragen aan de Rijksrecherche.



Dagblad De Limburger heeft getuigen gesproken die in Roosteren een wilde achtervolging zagen.



Volgens Omroep Brabant zijn in het plaatsje Maarheeze meerdere arrestatieteams en helikopters rond vier uur uitgerukt. Naar wie of wat ze zochten is nog niet duidelijk.



Dit bericht wordt aangevuld.