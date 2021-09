Documentairemaker Aart Wevers (1945-2021) keek naar de stad en vond er iets van

Aart Wevers maakte honderden documentaires over stedenbouw en architectuur voor AT5. Beeld Prive Archief

Uiteindelijk draait het om kijken, schreef Aart Wevers eens over zijn werk als kunstenaar, fotograaf en documentairemaker. Het was een motto en een beginselverklaring. De afgelopen zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden Wevers was zijn hele leven lang een hartstochtelijk kijker, of het nu naar een schilderij van Kazimir Malevitsj was, de schoorsteenpijpen van de Hemwegcentrale in de verte of een blok nieuwe woningen in Oost. En overal vond hij wat van.

Dat laatste resulteerde onder meer in honderden documentaires over stedenbouw en architectuur voor AT5. Voor het programma Aanbouw streek Wevers tussen 1996 en 2014 elke maand neer op een groot of klein bouwterrein om de uitbreiding van Amsterdam vast te leggen en van commentaar te voorzien. Als de omstandigheden het toelieten, begon Wevers zijn reportage graag met zijn favoriete openingszin: in den beginne was de aarde woest en ledig.

Wevers was dol op Amsterdam, vertelt presentator Susanne Heering, een van de medewerkers van Aanbouw. “Hij had een groot hart voor de stad, maar kon zich ook ontzettend kwaad maken. Bij voorbeeld over het Zeeburgereiland. Hij vervloekte die idiote blokkendozen die ze daar hadden durven neerzetten en aarzelde niet om bestuurders en ambtenaren er op recepties ongezouten van langs te geven. Ik heb mensen de wc in zien vluchten zodra ze Aart zagen naderen.”

Liefde voor de stad

De gedreven Amsterdammer was geboren in Deventer, maar op jonge leeftijd met zijn ouders verhuisd naar een boerderij in het latere Westelijk Havengebied. De liefde voor de weidse polder nam hij bij een volgende verhuizing mee naar een bovenwoning in de Transvaalbuurt. Een andere hartstocht was het tekenen en schilderen. Wevers volgde een opleiding tot tekenleraar aan het rijksinstituut in Amsterdam en ging daarna naar de Gooische Academie in Laren.

De jonge kunstenaar exposeerde onder meer in museum Fodor en maakte een muurschildering voor de kopgevel van een flat in de Reimerswaalstraat in Osdorp. In de jaren tachtig ontdekte hij de lokale televisie als alternatief voor het canvas. Dat leidde tot een reeks korte films voor StaatsTV/Rabotnik, bijvoorbeeld over de lotgevallen van een huisarts op leeftijd die in de ban raakt van de punkmuziek en zich daarvoor laat behandelen bij een punkoloog.

Het vrolijke kwajongenswerk vond een volwassen vorm in de documentaires over stedenbouw en architectuur die hij vanaf de jaren negentig maakte. Het programma Aanbouw, bedacht met Maarten Kloos, zou het langstlopende programma worden van AT5. Heering: “Zijn werk bewoog mee met de grillen en ingevingen van elke nieuwe hoofdredacteur, maar veranderde niet wezenlijk. Het ging altijd over die liefde voor de stad, in combinatie met een ongezouten mening.”

Nog vol plannen

Vorige week donderdag ging Wevers thuis even liggen omdat hij zich niet lekker voelde. Zijn echtgenote, modeontwerper Liesbeth Royaards met wie hij meer dan veertig jaar samenleefde, trof hem schijnbaar levenloos op de bank aan en alarmeerde de hulpdiensten. Wevers werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij zaterdag overleed, naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen van een longontsteking.

Het overlijden kwam veel te vroeg, vertelt Heering. “Aart zat nog vol plannen. Hij schilderde naar hartelust, maakte fantastische foto's in opdracht van de gemeente en wilde nog meer documentaires maken. We gaan die enorme man enorm missen.”

Aart Wevers wordt zaterdag gecremeerd op Zorgvlied. Bij wijze van eerbetoon herhaalt AT5 in het weekeinde de documentaire die hij maakte over de renovatie van de Verfdoos aan de Slotermeerlaan.