Documentairefestival Idfa wil naar VondelCS – gaat dat lukken?

Beeld ANP

Wat Idfa betreft is het paviljoen ‘hét ideale pand’. Het kantoor is dan misschien iets kleiner dan het huidige op het Frederiksplein, maar het Vondelparkpaviljoen biedt wel de mogelijkheid om gedurende het hele jaar documentaires te vertonen – van dagelijkse voorstellingen voor Amsterdamse scholieren tot speciale programma’s met klassiekers, Idfa-prijswinnaars en nieuwemediadocumentaires.

Op deze plek, midden in het Vondelpark, kan Idfa eindelijk de droom uit laten komen om naast een festival een ‘echt documentairefilmtheater’ te worden, met als bijkomend voordeel dat het in deze coronatijden niet meer afhankelijk is van slechts twee weken festival in november.

Een gedeelte van het pand staat al even leeg. AvroTros vertrok dit voorjaar uit VondelCS, zoals sinds 2014 de naam is. Niet lang daarna bood de gemeente het pand aan Idfa aan. Er werd een huurprijs overeengekomen, en kunst- en cultuurfonds Fonds21 wil een deel van de programmering financieren.

Al maandenlang in gesprek

De gemeente wil van VondelCS een publiek toegankelijk cultuurhuis maken. En hoewel de partijen het erover eens zijn dat Idfa in het Vondelparkpaljoen in principe een win-winsituatie is, verlopen de gesprekken met Unlimited Label, de horecagroep die sinds 2014 het restaurant in het paviljoen uitbaat, moeizaam.

De partijen zijn er nog niet uit: Idfa wil plek voor zijn culturele en publieke programmering, terwijl Unlimited Label vasthoudt aan een gelimiteerd aantal zakelijke evenementen, zoals bij AvtroTros het geval was. Idfa-directeur Cees van ’t Hullenaar: “We zijn in principe complementair, maar de ruimtes die Idfa van de gemeente wil gaan huren, willen we maximaal benutten voor documentaire-programmering en niet voor horeca-evenementen.”

Michel Pais, mede-eigenaar van Unlimited Label, beaamt al maandenlang in gesprek te zijn met Idfa. “Wij hebben medio november een voorstel naar Idfa gestuurd. Nu loopt het via de pers; dat is niet de manier waarop wij doorgaans zaken doen.”

‘Culturele activiteiten leidend’

Op de inhoud wil Pais niet ingaan, wel zegt de horeca-exploitant ‘ook gewoon geld te moeten kunnen verdienen’. “De horeca is op dit moment niet de beste sector om te ondernemen. Wij moeten ook vooruitdenken om de schulden in te halen. En wij kunnen niet tussentijds contractonderhandelingen aangaan met de gemeente over de huur.”

Van ’t Hullenaar: “Wij zijn geen publieke omroep die zich aan de Mediawet moet houden, zoals AvroTros. We zijn een culturele instelling en willen een mooi programma presenteren voor een publiek. Daarin willen we ook samenwerken met instellingen als Eye en andere festivals zoals het Rotterdams filmfestival Iffr, het Nederlands Film Festival en Cinekid. En daarnaast zijn we cultureel ondernemer.”

“We willen bovendien zelf evenementen organiseren; een diner plus filmvertoning voor onze vrienden of relaties. Dat betekent ook business voor de horeca. Daar vullen we elkaar aan, maar in de zalen die wij huren moeten wat ons betreft de culturele activiteiten leidend zijn. De gemeente vindt dat ook en heeft dit ook laten weten aan Unlimited Label.”

Pais: “Ik heb tegen Cees van ’t Hullenaar gezegd dat we snel samen moeten komen. We hebben continu kenbaar gemaakt dat we dit willen, maar het is geven en nemen. We zijn er écht bijna in onze ogen.”